https://ukraina.ru/20260901/dnr-vpervye-predstavila-svoy-stend-na-vostochnom-ekonomicheskom-forume-1082944953.html

ДНР впервые представила свой стенд на Восточном экономическом форуме

ДНР впервые представила свой стенд на Восточном экономическом форуме - 01.09.2026 Украина.ру

ДНР впервые представила свой стенд на Восточном экономическом форуме

С 1 по 4 сентября во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. В этом году Донецкая Народная Республика впервые участвует в нём с собственным стендом. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе Правительства ДНР

2026-09-01T15:40

2026-09-01T15:40

2026-09-01T15:40

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донбасс

кирилл макаров

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Экспозиция подготовлена Корпорацией развития Донбасса совместно с Фондом развития промышленности ДНР. Делегацию региона возглавляет заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров."Донецкая Народная Республика демонстрирует весь свой инвестиционный потенциал. 16 млн квадратных метров земли и объектов инфраструктуры, готовых для инвестиций, — это действительно хороший показатель. Стенд привлекает внимание международного сообщества", — отметил Макаров.По его словам, делегация выполняет не только экономическую, но и политическую миссию, налаживая связи с федеральными органами власти, регионами России и международными партнёрами.Директор Корпорации развития Донбасса Максим Савенко подчеркнул, что от форума ожидают привлечения новых инвесторов. Стенд оборудован тач-панелью на русском и английском языках, сотрудники корпорации предоставляют посетителям информацию о конкретных инвестплощадках и проектах.Ранее в новостях: В ДНР утверждён план действий по развитию Приазовья до 2040 года

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днр, новости, донецкая народная республика, владивосток, донбасс, кирилл макаров