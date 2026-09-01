https://ukraina.ru/20260901/dnr-vpervye-predstavila-svoy-stend-na-vostochnom-ekonomicheskom-forume-1082944953.html
ДНР впервые представила свой стенд на Восточном экономическом форуме
ДНР впервые представила свой стенд на Восточном экономическом форуме - 01.09.2026 Украина.ру
ДНР впервые представила свой стенд на Восточном экономическом форуме
С 1 по 4 сентября во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. В этом году Донецкая Народная Республика впервые участвует в нём с собственным стендом. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе Правительства ДНР
2026-09-01T15:40
2026-09-01T15:40
2026-09-01T15:40
днр
новости
донецкая народная республика
владивосток
донбасс
кирилл макаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/01/1082944834_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_683bbc170f31b34978a53fdf0a684944.jpg
Экспозиция подготовлена Корпорацией развития Донбасса совместно с Фондом развития промышленности ДНР. Делегацию региона возглавляет заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров."Донецкая Народная Республика демонстрирует весь свой инвестиционный потенциал. 16 млн квадратных метров земли и объектов инфраструктуры, готовых для инвестиций, — это действительно хороший показатель. Стенд привлекает внимание международного сообщества", — отметил Макаров.По его словам, делегация выполняет не только экономическую, но и политическую миссию, налаживая связи с федеральными органами власти, регионами России и международными партнёрами.Директор Корпорации развития Донбасса Максим Савенко подчеркнул, что от форума ожидают привлечения новых инвесторов. Стенд оборудован тач-панелью на русском и английском языках, сотрудники корпорации предоставляют посетителям информацию о конкретных инвестплощадках и проектах.Ранее в новостях: В ДНР утверждён план действий по развитию Приазовья до 2040 года
днр
донецкая народная республика
владивосток
донбасс
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/01/1082944834_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ae5df54764de0984009e0f0492b4dd5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
днр, новости, донецкая народная республика, владивосток, донбасс, кирилл макаров
ДНР, Новости, Донецкая Народная Республика, Владивосток, Донбасс, Кирилл Макаров
ДНР впервые представила свой стенд на Восточном экономическом форуме
С 1 по 4 сентября во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. В этом году Донецкая Народная Республика впервые участвует в нём с собственным стендом. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе Правительства ДНР
Экспозиция подготовлена Корпорацией развития Донбасса совместно с Фондом развития промышленности ДНР. Делегацию региона возглавляет заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров.
"Донецкая Народная Республика демонстрирует весь свой инвестиционный потенциал. 16 млн квадратных метров земли и объектов инфраструктуры, готовых для инвестиций, — это действительно хороший показатель. Стенд привлекает внимание международного сообщества", — отметил Макаров.
По его словам, делегация выполняет не только экономическую, но и политическую миссию, налаживая связи с федеральными органами власти, регионами России и международными партнёрами.
Директор Корпорации развития Донбасса Максим Савенко подчеркнул, что от форума ожидают привлечения новых инвесторов. Стенд оборудован тач-панелью на русском и английском языках, сотрудники корпорации предоставляют посетителям информацию о конкретных инвестплощадках и проектах.