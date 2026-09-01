ДНР впервые представила свой стенд на Восточном экономическом форуме - 01.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260901/dnr-vpervye-predstavila-svoy-stend-na-vostochnom-ekonomicheskom-forume-1082944953.html
ДНР впервые представила свой стенд на Восточном экономическом форуме
ДНР впервые представила свой стенд на Восточном экономическом форуме - 01.09.2026 Украина.ру
ДНР впервые представила свой стенд на Восточном экономическом форуме
С 1 по 4 сентября во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. В этом году Донецкая Народная Республика впервые участвует в нём с собственным стендом. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе Правительства ДНР
2026-09-01T15:40
2026-09-01T15:40
днр
новости
донецкая народная республика
владивосток
донбасс
кирилл макаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/01/1082944834_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_683bbc170f31b34978a53fdf0a684944.jpg
Экспозиция подготовлена Корпорацией развития Донбасса совместно с Фондом развития промышленности ДНР. Делегацию региона возглавляет заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров."Донецкая Народная Республика демонстрирует весь свой инвестиционный потенциал. 16 млн квадратных метров земли и объектов инфраструктуры, готовых для инвестиций, — это действительно хороший показатель. Стенд привлекает внимание международного сообщества", — отметил Макаров.По его словам, делегация выполняет не только экономическую, но и политическую миссию, налаживая связи с федеральными органами власти, регионами России и международными партнёрами.Директор Корпорации развития Донбасса Максим Савенко подчеркнул, что от форума ожидают привлечения новых инвесторов. Стенд оборудован тач-панелью на русском и английском языках, сотрудники корпорации предоставляют посетителям информацию о конкретных инвестплощадках и проектах.Ранее в новостях: В ДНР утверждён план действий по развитию Приазовья до 2040 года
днр
донецкая народная республика
владивосток
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/01/1082944834_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ae5df54764de0984009e0f0492b4dd5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
днр, новости, донецкая народная республика, владивосток, донбасс, кирилл макаров
ДНР, Новости, Донецкая Народная Республика, Владивосток, Донбасс, Кирилл Макаров

ДНР впервые представила свой стенд на Восточном экономическом форуме

15:40 01.09.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
С 1 по 4 сентября во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. В этом году Донецкая Народная Республика впервые участвует в нём с собственным стендом. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе Правительства ДНР
Экспозиция подготовлена Корпорацией развития Донбасса совместно с Фондом развития промышленности ДНР. Делегацию региона возглавляет заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров.
"Донецкая Народная Республика демонстрирует весь свой инвестиционный потенциал. 16 млн квадратных метров земли и объектов инфраструктуры, готовых для инвестиций, — это действительно хороший показатель. Стенд привлекает внимание международного сообщества", — отметил Макаров.
По его словам, делегация выполняет не только экономическую, но и политическую миссию, налаживая связи с федеральными органами власти, регионами России и международными партнёрами.
Директор Корпорации развития Донбасса Максим Савенко подчеркнул, что от форума ожидают привлечения новых инвесторов. Стенд оборудован тач-панелью на русском и английском языках, сотрудники корпорации предоставляют посетителям информацию о конкретных инвестплощадках и проектах.
Ранее в новостях: В ДНР утверждён план действий по развитию Приазовья до 2040 года
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ДНРНовостиДонецкая Народная РеспубликаВладивостокДонбассКирилл Макаров
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:13В России запущен цифровой рубль: что это и как им воспользоваться
16:00Война за Черновцы против Австро-Венгрии: 110 лет со вступления Румынии в Первую Мировую войну
15:53Пустые полки и ажиотаж: киевлян просят запастись едой и водой
15:40ДНР впервые представила свой стенд на Восточном экономическом форуме
15:26Заложник за свои убеждения. Как Украина похитила оппозиционного политолога Молчанова
15:04"Асимметричная война": ВСУ и НАТО сделали ставку на откровенный террор — Перенджиев
15:00"Евразийские решения" — и без западной опеки: Захарова о новой реальности
14:56Уиткофф и Кушнер активизируют переговоры по урегулированию на Украине - СМИ
14:54Схватка смертоносных конкурентов. Бояться надо того, кто несет войну всем
14:51Совет молодых ученых в ДНР, трудности медколледжа в Херсоне. 1 сентября, утренний эфир
14:39Евсеев о дистанционных ударах, которые перекроют логистику между Украиной и Польшей
14:16Удары по Одессе отрезали Украину от Черного моря - Reuters
14:07"Россия сосредотачивается" — эксперт о страхах Запада и готовности бить по заводам в Европе
13:50Восток больше не нуждается в том, чтобы его "замечали", а Запад теряет доминирование — Захарова
13:29Генеральный секретарь ООН потребовал немедленно прекратить огонь на Украине
13:11"Игра мускулами с элементами запугивания": Перенджиев о торге США и позиции России
13:03Украинский дрон опять залетел в небо Эстонии: реакция властей
12:56Заседания под землей: Гончаренко* показал секретное укрытие депутатов от ударов ВС РФ
12:45Реактивные дроны меняют ход войны: что за паника в Киеве
12:25На Украине родителей будут штрафовать за русский язык в школьных чатах
Лента новостейМолния