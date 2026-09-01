Пустые полки и ажиотаж: киевлян просят запастись едой и водой
© REUTERS / Thomas Peter
© REUTERS / Thomas Peter
Жителям Киева рекомендовали создать домашний запас продуктов и питьевой воды примерно на неделю-полторы. Об этом 1 сентября заявил глава управления Госпродпотребслужбы в столице Анатолий Катеренчук
"В первую очередь сегодня мы должны иметь дома запасы питьевой воды. Это обязательно. А также повседневные продукты, которые люди употребляют", — сказал он.
Рекомендация прозвучала на фоне продуктового ажиотажа и сообщений о пустых полках в некоторых супермаркетах. Ранее в магазинах Киева зафиксировали нехватку хлеба, картофеля, яблок, овсянки, курицы и замороженных полуфабрикатов. Торговые сети начали ограничивать количество отдельных товаров в одни руки.
При этом Катеренчук заверил, что угрозы дефицита продовольствия сейчас нет. Однако власти советуют заранее приобрести продукты длительного хранения на случай возможных перебоев.
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