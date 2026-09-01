https://ukraina.ru/20260901/zalozhnik-za-svoi-ubezhdeniya-kak-ukraina-pokhitila-oppozitsionnogo-politologa-molchanova-1082941388.html

Заложник за свои убеждения. Как Украина похитила оппозиционного политолога Молчанова

Заложник за свои убеждения. Как Украина похитила оппозиционного политолога Молчанова - 01.09.2026 Украина.ру

Заложник за свои убеждения. Как Украина похитила оппозиционного политолога Молчанова

В конце марта 2025 года украинские и польские спецслужбы в рамках спецоперации похитили украинского оппозиционного политолога Кирилла Молчанова, который летел через Варшаву на форум в Берлин. С тех пор он находился в изоляторе СБУ и только сейчас, в результате международного давления, его перевели в официальное СИЗО

2026-09-01T15:26

2026-09-01T15:26

2026-09-01T15:26

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похищение

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Кирилл Молчанов — украинский политолог, политтехнолог и правозащитник. Родился и вырос в Киеве. После госпереворота 2014 года отказался от поддержки новых властей и публично критиковал их политику. С 2016 года был заместителем главы общественной организации "Украинский институт политики", выступал в существовавших до 2022 года немногочисленных оппозиционных СМИ. После начала СВО под угрозой ареста был вынужден покинуть Украину.Молчанов отправился в Германию, где получил вид на жительство и создал проект "Институт изучения войны в Украине", на сайте которого на английском языке публиковал аналитику, касающуюся военно-политических событий. Материалы этого сайта в виде аналитических записок отправлялись в Европарламент, ПАСЕ и другие европейские институты в Страсбурге и Брюсселе.Осенью 2022 года Молчанов презентовал свой сайт в Европарламенте, встречался с депутатами от разных стран ЕС. Затем некоторое время политолог жил в Черногории. Позже, переехав в Россию, он продолжал писать аналитику для Европарламента, а также стал вести собственные блоги, писать статьи для различных СМИ, сниматься в политических ток-шоу. В апреле 2024 года он принял российское гражданство и познакомился со своей будущей невестой Викторией.В феврале 2025 года знакомый из США предложил Молчанову подать заявку в немецкий фонд поддержки блогеров/журналистов на развитие собственного СМИ. Он заполнил все формы, прошёл несколько собеседований онлайн, и его пригласили в Берлин на форум.Не фейковый, как некоторые считали, а вполне реальный, билеты на него продавались на открытых площадках. Молчанов планировал ехать туда как украинский оппозиционный политолог, чтобы донести до европейских депутатов альтернативный взгляд на природу нынешнего российско-украинского конфликта. Пригласившая сторона купила ему авиабилет в Германию с пересадкой в Польше.Тридцатого марта, как только самолёт сел в аэропорту Варшавы, на борт поднялась польская полиция и сняла Молчанова с рейса, не дав ему даже пройти польскую таможню. Наличие у политолога российского гражданства никого не интересовало, встретиться с российским консулом ему не дали, но сразу депортировали на Украину. Первого апреля СБУ сообщила о том, что совместно с внешней разведкой и польскими правоохранителями она задержала "политэксперта, подозреваемого в государственной измене". Операцию якобы готовили более полугода."Меня пригласили в Берлин на международный медиафорум, который должен был состояться 1 апреля 2025 года, — указал Молчанов в своем обращении к международным правозащитным организациям, которое есть в распоряжении издания Украина.ру. — Прислали билеты на самолет Стамбул–Варшава–Берлин. В Варшаве польские силовики задержали меня прямо в самолете и вручили бумагу о запрете на въезд в шенгенскую зону. Все это произошло без прохождения паспортного и таможенного контроля, без возможности обратиться за консульской поддержкой или обжаловать в судебном порядке запрет на въезд. Меня просто посадили в машину и повезли в сторону украинской границы. На пограничном переходе "Ягодин", без прохождения паспортного контроля, меня передали украинским пограничникам. Пограничники без объяснения причин удерживали меня полдня до приезда сотрудников СБУ".Таким образом, официальное задержание с сообщением о подозрении произошло гораздо позже фактического, которое по всем правовым нормам можно считать похищением украинскими властями при пособничестве польской стороны. Похищение государственными структурами в международной правозащите квалифицируется как насильственное исчезновение. Последний паспортный контроль Молчанов проходил в аэропорту Стамбула. До момента похищения в Польше и незаконного трансфера на Украину ни в украинском, ни в международном розыске Кирилл не пребывал, ни в каких уголовных делах ни на Украине, ни на территории ЕС не фигурировал.Итак, 1 апреля Кирилла отправили в СИЗО СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве. На самом деле никаких официальных СИЗО у СБУ нет, они не предусмотрены законом. Об этом после 2014 года неоднократно говорила бывший омбудсмен Украины Валерия Лутковская, которую назначали еще при Януковиче.Следующие "майданные" омбудсмены этот вопрос больше не поднимали. Следственные изоляторы подчинены Минюсту, и только в них по решению суда может содержаться подозреваемый или обвиняемый. Но, к сожалению, по закону происходит не всегда, и, когда СБУ содержит обвиняемого в своем "СИЗО" (по сути "на подвале"), суды в постановлениях о продлении ареста даже не указывают место содержания арестованного.Молчанова обвинили по трем статьям: "госизмена в условиях военного положения", "пособничество государству-агрессору в виде информационного сотрудничества" и "оправдание российской агрессии". Возможная санкция — до 12 лет лишения свободы.Следствие утверждает, что в феврале 2022 года Молчанов "поддержал полномасштабную агрессию России", 20 апреля выехал в Молдавию через пункт пропуска Могилев-Подольский в Винницкой области, а оттуда поехал в Россию, где его привлекли к проекту Виктора Медведчука "Другая Украина". В октябре следствие завершилось и дело направили в Соломенский суд Киева.Шестого апреля на подготовительном заседании прокурор огласил реальный текст обвинения, из которого видно, что заявленное ранее следствием является полной ерундой.По словам прокурора, Молчанов "согласился сотрудничать с российскими спецслужбами в марте 2023-го, когда переехал в Москву". То есть, во-первых, речь не о проектах Медведчука, а во-вторых, политолог все-таки приехал в Россию не прямо из Молдавии — до того были Германия и Черногория.Далее прокурор сообщил, что Молчанов прошел полиграф и подписал согласие на сотрудничество, условием которого было "участие в эфирах пророссийских шоу, где он должен был оправдывать агрессию РФ", а также публикация "выгодного для России контента".Это, мягко говоря, странный тип агентурной деятельности (раз проходил полиграф и подписывал согласие, то речь именно об этом). Как публичный политолог и эксперт Молчанов и так выступал на различных ток-шоу, а его взгляды не были антироссийскими, поэтому якобы поставленные "условия сотрудничества" выглядят сомнительно."Одним из эпизодов моего обвинения, — сообщает Молчанов, — является участие в интервью с депутатом Европарламента от Италии Франческой Донато в октябре 2022 года, где я выступал в роли переводчика".Итальянским Молчанов не владеет. Он переводил с украинского на английский, поскольку с евродепутатом общался бывший украинский политзаключенный, признанный узником совести организацией Amnesty International, Руслан Коцаба, который с 2022 года проживает в Нью-Йорке. В чем в данном случае может заключаться преступная деятельность, неизвестно.Другая часть обвинения касается предполагаемого сотрудничества Молчанова с внешней разведкой РФ. Следствие утверждает, что он "организовывал митинги в странах Европы с призывами прекратить помощь Украине", "вербовал украинцев с пророссийскими взглядами" (для чего вербовал, не уточнили) и "создал гайд по распространению пророссийского контента на Украине, в Молдавии и Грузии".Организовывать митинги в Европе точно не является незаконным, а как прокурор собирается доказывать связь эксперта с внешней разведкой РФ, неизвестно. Судьи решили слушать дело в полузакрытом режиме, то есть исследовать письменные доказательства без вольных слушателей и журналистов, а допрашивать Молчанова уже в открытом режиме. Свидетелей в деле, естественно, нет. Также вряд ли кто-то сможет предоставить суду неопровержимое доказательство агентурной работы Молчанова. Разве что у него нашли подписанный документ на официальном бланке СВР РФ, что исключено.Другой вопрос в том, что защищать политолога некому."Кириллу был предоставлен государственный адвокат, — говорит его невеста Виктория, с которой они должны были расписаться в Москве 27 апреля прошлого года. — Частного адвоката, занимающегося политическими делами, нанять невозможно, т. к. их нет на Украине, их или убили, или посадили, а кому повезло — сбежали в другие страны".Но даже госадвокату не дали работать. По словам Виктории, в январе 2026 года его подкараулили сотрудники ТЦК, избили, забрали телефон и документы, а затем отправили в учебную часть."До сих пор его адвокат где-то между фронтом и госпиталем", — говорит она.Молчанова держат в маленькой камере на 2 человека с маленьким окном под потолком. 1 час в сутки — прогулка в закрытом бетонном боксе."Я оббила пороги всех структур РФ с просьбой о помощи, написала множество писем в различные аппараты власти, — плачет Виктория. — Верю и надеюсь, что Кирилл скоро будет дома".В последний день августа прошло очередное заседание суда по делу Молчанова, и оно оказалось особенным. Поскольку о деле начали говорить международные антиимпериалистические активисты и правозащитники, подсудимого по результату заседания перевезли из подвала СБУ в официальное Лукьяновское СИЗО. Международное внимание и медийность всегда приводят к повышению уровня законности в политически мотивированных процессах.*Организация, признанная в РФ нежелательнойВерсии о деталях спецоперации Украины и Польши по похищению Молчанова, а также другие подобные случаи в европейских странах — в материале "ЕС перестал быть безопасным местом. Польша передала украинского оппозиционного политолога в руки СБУ".

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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