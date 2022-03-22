Депутат Верховной Рады Украины в 2019-2022 гг. Илья Кива 22 марта в своем Telegram-канале рассказал о готовящемся свержении президента Владимира Зеленского

Как утверждает Кива, госпереворот планируют совершить националисты из полка «Азов» и «Национального корпуса».

Поводом к этому должны стать военные неудачи украинской армии в Донбассе, а именно разгром националистических группировок силами РФ и ЛДНР и потеря Мариуполя, одной из главных баз неонацистов.

Ужгородские диверсанты, миллионы Суркиса, гуманитарные коридоры, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 13:00 22 марта © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк Виталий Кличко. С его подачи в силы территориальной обороны были набраны подготовленные боевики.

«Сейчас фактически все административные здания в Киеве заняты этими людьми», — сказал Кива.

По его версии, новая националистическая власть будет в дальнейшем перемещаться в западные области Украины, где они обратятся к ЕС за помощью. В ответ такие страны как Польша или Венгрия могут ввести свои войска на территорию Западной Украины.