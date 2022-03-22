Как утверждает Кива, госпереворот планируют совершить националисты из полка «Азов» и «Национального корпуса».
Поводом к этому должны стать военные неудачи украинской армии в Донбассе, а именно разгром националистических группировок силами РФ и ЛДНР и потеря Мариуполя, одной из главных баз неонацистов.
Одним из спонсоров такого переворота, говорит экс-депутат, является мэр украинской столицы Виталий Кличко. С его подачи в силы территориальной обороны были набраны подготовленные боевики.
«Сейчас фактически все административные здания в Киеве заняты этими людьми», — сказал Кива.
По его версии, новая националистическая власть будет в дальнейшем перемещаться в западные области Украины, где они обратятся к ЕС за помощью. В ответ такие страны как Польша или Венгрия могут ввести свои войска на территорию Западной Украины.