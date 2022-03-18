Произвольное блокирование пользователей западных социальных сетей и каналов, навязывание субъективных правил и доходящая до паранойи антироссийская позиция может привести к тому, что в России останутся только собственные соцсети и мессенджеры. Об этом 18 марта написал в своём Telegram-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Медведев отдал должное социальным сетям, предоставляющим журналистам, учёным, врачам и политикам возможность быстро и свободно выражать свою точку зрения, транслируя её на весь мир.

При этом он обвинил «руководителей отдельных интернет-ресурсов», таких, как Meta, в том, что они «живут в собственной реальности», где имеют неограниченную власть.

«Захотели — закрыли доступ любому человеку, сообществу, стране, да чего уж там — собственному президенту (Дональду Трампу — ред.) в угоду общественному мнению и его политическим противникам», — написал Медведев.

Twitter навсегда забанил Трампа © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги / Перейти в фотобанк Джо Байдену выиграть выборы 2020 года, и усомнился в их демократичности.

Говоря об антироссийской позиции социальной сети, Медведев указал, что она наполнилась «фейками» о России и её действиях на Украине.

«"Хранители" свободы слова на полном серьёзе разрешили пользователям своих social media (социальных сетей — ред.) желать смерти российским военным. Их последующие невнятные оправдания, попытки откатить назад вызывали лишь горечь и недоумение», — отметил политик.

Затем он раскритиковал «совершенно параноидальное» блокирование на YouTube каналов «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд».

«Решили "отменить" Россию во всём, выбросить из сети, без разбора резать и кромсать даже её историю и культуру. То ли из-за банальной русофобии, то ли из-за страха перед вызовом на ковёр в сенат, в ФБР и другие структуры американской администрации. При этом на требования нашего законодательства им, конечно, наплевать. Обращались к ним не раз с требованием удалить ложную информацию или разблокировать легальные и достоверные ресурсы. В ответ — тишина или невнятное бормотание», — написал Медведев.

Каналы Гостелерадиофонда были заблокированы на YouTube © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Наша страна обладает всеми необходимыми инструментами и опытом их развития. Будем и дальше поддерживать их», — написал он.

Что касается западных платформ, то, по мнению Медведева, они своими «бездарными» решениями добились лишь существенного сокращения своей аудитории в РФ.

«И теперь, чтобы вернуться, им придётся на деле доказать свою независимость и доброе отношение к России и её гражданам», — указал политик, выразив сомнение, что ситуация когда-либо вернётся на прежний уровень.