Посольства и другие зарубежные представительства Украины занимаются вербовкой иностранных граждан для участия в боевых действиях в стране. Об этом на брифинге сообщила 17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Она также сообщила, что многочисленные «солдаты удачи» стягиваются на Украину, в основном, через Польшу. «Это то, чему нас научили». Как испанские наёмники воюют на стороне Украины

«Мы обратили внимание на вербовку зарубежными дипмиссиями, то есть посольствами, консульствами, представительствами Украины при международных организациях иностранных граждан, как они называют, в добровольческий иностранный "корпус [Владимира] Зеленского"», — сказала Захарова.

Россия применит в отношении новых иностранных наемников на Украине те же методы, что и при ударе по Яворовскому полигону во Львовской области. В МИД РФ надеются, что такая «профилактика» отрезвит их, указала российский представитель.

Ранее различными иностранными СМИ сообщалось об участии представительств Украины, в частности, в США, Израиле, Перу и Испании, в процессе вербовки, о которой рассказала Захарова.

Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, если во время удара по Яворовскому полигону погибли сотрудники НАТО, то это вина самих стран Альянса. Идет боевая операция. И РФ четко сказала, что на их наемников, инструкторов и прочих «помощничков» распространяется все то, что принято на войне. Мы не считаем, что на них может распространяться Женевская конвенция, полагает он.