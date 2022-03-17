Она также сообщила, что многочисленные «солдаты удачи» стягиваются на Украину, в основном, через Польшу.
«Мы обратили внимание на вербовку зарубежными дипмиссиями, то есть посольствами, консульствами, представительствами Украины при международных организациях иностранных граждан, как они называют, в добровольческий иностранный "корпус [Владимира] Зеленского"», — сказала Захарова.
Россия применит в отношении новых иностранных наемников на Украине те же методы, что и при ударе по Яворовскому полигону во Львовской области. В МИД РФ надеются, что такая «профилактика» отрезвит их, указала российский представитель.
Ранее различными иностранными СМИ сообщалось об участии представительств Украины, в частности, в США, Израиле, Перу и Испании, в процессе вербовки, о которой рассказала Захарова.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, если во время удара по Яворовскому полигону погибли сотрудники НАТО, то это вина самих стран Альянса. Идет боевая операция. И РФ четко сказала, что на их наемников, инструкторов и прочих «помощничков» распространяется все то, что принято на войне. Мы не считаем, что на них может распространяться Женевская конвенция, полагает он.