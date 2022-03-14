Бывший президент Украины Виктор Янукович рассказал, что предлагал нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому план урегулирования в Донбассе, но получил отказ. Об этом он сообщил 14 марта в беседе с агентством РИА Новости

Янукович утверждал, что его доверенные лица встретились с ближайшим окружением Зеленского, и предложили свой план урегулирования в Донбассе.

Конечной целью данного плана, по словам Януковича, были подписание мирного соглашения Украины с Донбассом, создание международного Фонда восстановления Донбасса и политическая, экономическая и социальная реинтеграция региона в состав Украины.

«Наши представители передали этот проект для ознакомления и изучения Владимиру Зеленскому. Договорились, что после изучения нам дадут ответ. Ответ поступил очень скоро: "Нас это не интересует". Мои ребята возмущались: если им не интересен мир, тогда пусть ответят, в чем их интерес», — сказал Янукович.

Он добавил, что встречи продолжались, но никаких конкретных результатов так и не было достигнуто. Как это было 21 февраля 2014 года. Невыполненное соглашение и бегство Януковича © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Янукович был свергнут в 2014 году в результате государственного переворота. В том же году пришедший к власти киевский режим развязал гражданскую войну против жителей Донбасса, выразивших несогласие с переворотом.

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договорённости киевским режимом не выполнялись.