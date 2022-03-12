Сообщения в соцсетях с объявлениями о продаже якобы захваченного танка Т-72 являются фейками, сообщил телеграм-канал "Война с фейками" 12 марта

В соцсетях стали распространять объявление о продаже на интернет-аукционе eBay танка, который продавец готов отдать за 400 тысяч долларов. Разоблачаем фейк про «бомбежку» роддома в Мариуполе © Украина.ру/скриншот

«Фото этого танка появилось в интернете в 2015 году. Самого объявления уже нет, вероятно, его удалили модераторы eBay», — отмечают авторы канала.

Ранее специалист по проверке фактов развеял фейк о том, что Леонардо Ди Каприо якобы пожертвовал 10 млн долларов ВСУ.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».