Российская певица Ольга Бузова призвала социальную сеть «Вконтакте» (VK) удалить все композиции украинского исполнителя Макса Барских, который ранее позволил себе резкие высказывания в адрес РФ. Свое заявление поп-звезда опубликовала 11 марта в соцсетях

Макс Барских ранее в оскорбительной форме прокомментировал российскую спецоперацию на Украине и отказался возвращать деньги за проданные билеты на его будущие концерты в РФ, которые не состоятся. Вместо этого он собрался перечислить всю сумму украинской армии. Также певец запретил распространять свои песни в России.

Бузова заявила, что долго молчала по поводу сложившейся ситуации, однако больше не может оставаться безучастной. Певица отметила, что не понимает той метаморфозы, которая случилась с Барских. «Покажу тебе, кто тут на самом деле дырявый»: Тимати пообещал разобраться с Максом Барских © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

«Если Максиму так противно, что в нашей стране слушают (или слушали) его музыку, а меня, как артиста и человека это унижает лично, я хочу обратиться к VK с просьбой удалить с нашей платформы все песни Максима Барских! А также других украинских артистов, которых также оскорбляют прослушивания своих треков моими соотечественниками», — написала она.

Ранее по поводу заявлений Макса Барских высказался российский рэпер Тимати. Он напомнил, что украинский исполнитель до недавнего времени успешно зарабатывал на корпоративах в РФ и пообещал, что разберется с Барских при встрече.