Из населения Украины выколотили прошлое, им нужно вернуться к своей собственной истории и роду. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политтехнолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев

По его словам, из населения Украины после Майданов «выколотили» их прошлое, память об их дедах, которые когда-то приехали туда из Орловских, Курских и Тамбовских губерний — пришли туда, поселились и своим трудом создавали Украину. «Методы те же»: Матвейчев сравнил националистов Украины с ИГ* © realtribune.ru

«Украинизация, которая была, — это была попытка сделать из нас выродков, заставить забыть собственную историю, забыть собственную культуру, отказаться от русского имени, отказаться от русского языка… Как сейчас там, на этих территориях — нам говорят, что 80% украинцев? Как?» — указал Матвейчев.

Депутат предположил, что не понадобится еще тридцать лет, чтобы «превращать нациков обратно в русских людей», по его мнению, все произойдет гораздо стремительнее.

Полностью интервью можно прочитать здесь.