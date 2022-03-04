Делегации РФ и Украины договорились о гуманитарной помощи городам, блокированным российской армией. Информацию об этом подтвердил 4 марта в обращении советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович

«Возникло взаимопонимание по гуманитарной помощи или "гуманитарным коридорам" окружённым городам…. Это очень хорошо, потому что безопасность мирных жителей — это тема номер один для мира», — сказал Арестович.

Он добавил, что конкретная информация по гуманитарным конвоям из блокированных городов будет предоставлена позже в режиме онлайн. Арахамия назвал задачу-минимум на переговоры с РФ © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Переговоры между российской и украинской делегациями по прекращению военных действий на Украине состоялись накануне в Белоруссии.

Как указано в совместном коммюнике сторон по их итогам, предусматривается возможность «временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация, в секторах, где она проводится».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил журналистам, что гуманитарный аспект был подробно обсуждён.

Глава делегации РФ Владимир Мединский назвал достигнутые на переговорах соглашения «существенным прогрессом».

Новый раунд российско-украинских переговоров ожидается в ближайшие дни.