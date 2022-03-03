Российские журналисты, находящиеся в Донбассе с целью освещения хода конфликта, получают угрозы в интернете. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости 3 марта

В личные сообщения, а также в комментарии под публикациями корреспондентов в социальных сетях массово приходят угрозы различного содержания, в том числе и физической расправы, — уточняется в материале РИА Новости. Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

Родственникам журналистов поступают звонки от неизвестных, которые сообщают об их гибели. Подобные атаки являются свидетельством работы специальных сил психологических операций, утверждают эксперты.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил что, российская армия высокоточным ударом вывела из строя резервный центр СБУ, который применялся для проведения психологических операций.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.