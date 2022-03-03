В личные сообщения, а также в комментарии под публикациями корреспондентов в социальных сетях массово приходят угрозы различного содержания, в том числе и физической расправы, — уточняется в материале РИА Новости.
Родственникам журналистов поступают звонки от неизвестных, которые сообщают об их гибели. Подобные атаки являются свидетельством работы специальных сил психологических операций, утверждают эксперты.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил что, российская армия высокоточным ударом вывела из строя резервный центр СБУ, который применялся для проведения психологических операций.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.