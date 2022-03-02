Глава ведомства подчеркнул, что все атаки были автоматически отбиты системой безопасности, однако «Роскосмос» передаст материалы о попытках хакерских атак на центры управления в ФСБ, Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ для возбуждения уголовных дел.
«Мы будем искать тех, кто это организовал», — сказал он.
Рогозин подчеркнул, что «попытки хакерских атак на орбитальную группировку, «выведение из дежурства космической группировки любой страны — это так называемый casus belli, то есть повод к войне», и «это, по сути дела, преступление, которое должно быть очень жестко наказано».
Сasus belli — дословно «случай (для) войны», этот юридический термин существует еще со времен римского права, где так называли формальный повод для объявления войны.