Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о попытках хакерских атак на центры управления полетами РФ, подчеркнув, что подобные действия по сути являются casus belli. Об этом он заявил 2 марта в эфире телеканала «Россия-24»

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«Мы будем искать тех, кто это организовал», — сказал он.

Рогозин подчеркнул, что «попытки хакерских атак на орбитальную группировку, «выведение из дежурства космической группировки любой страны — это так называемый casus belli, то есть повод к войне», и «это, по сути дела, преступление, которое должно быть очень жестко наказано».

Сasus belli — дословно «случай (для) войны», этот юридический термин существует еще со времен римского права, где так называли формальный повод для объявления войны.