«Нам не нужно наводить [РФ] на мысль о том, что существуют слабые места, которые никто не защищает… [ЕС] должен найти способ ответить на наше долгое ожидание. Дать нам почувствовать, что мы часть семьи», — заявила Зурабишвили.
С одной стороны, она выразила радость в связи с «возникновением сильной Европы на фоне ситуации на Украине», с другой — огорчение, что «ЕС не смог проявить такую же решимость после конфликта в Грузии в 2008 году».
«Мы ждали также долго, как и Украина… Мы на одном пути, с нами нужно считаться… Нас не должны забывать», — сказала она.
В мае 2021 года Украина, Грузия и Молдавия подписали меморандум о создании «Ассоциированного трио», подчеркнув тем самым свое стремление стать членами ЕС.
Между тем, Грузия только готовится подать официальную заявку на членство в союзе, а президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующую заявку 28 февраля.