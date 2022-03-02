Президент Грузии Саломе Зурабишвили уверена, что ЕС стоит ускорить шаги по принятию ее страны в состав союза, ведь события на Украине создали «окно возможности», чтобы принять в ЕС страны, которые давно стремятся стать частью союза. Такое заявление грузинский лидер сделала 2 марта в интервью британской газете Financial Times

«Нам не нужно наводить [РФ] на мысль о том, что существуют слабые места, которые никто не защищает… [ЕС] должен найти способ ответить на наше долгое ожидание. Дать нам почувствовать, что мы часть семьи», — заявила Зурабишвили.

Погранкомитет Белоруссии усилил охрану на границе с Украиной © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Мы ждали также долго, как и Украина… Мы на одном пути, с нами нужно считаться… Нас не должны забывать», — сказала она.

В мае 2021 года Украина, Грузия и Молдавия подписали меморандум о создании «Ассоциированного трио», подчеркнув тем самым свое стремление стать членами ЕС.

Между тем, Грузия только готовится подать официальную заявку на членство в союзе, а президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующую заявку 28 февраля.