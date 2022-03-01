Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратится к комиссару Совета Европы по правам человека для защиты русскоязычного населения от дискриминации за рубежом. Об этом 1 марта сообщают РИА Новости

Причиной послужило обилие жалоб на факты дискриминацию в отношении граждан РФ в разных странах Запада.

«Российские граждане в Британии обращаются в консульство из-за дискриминации и хулиганских выходок в связи с событиями вокруг Украины», — заявили, например, в посольстве РФ в Британии.

Британия запретила судам РФ заход в порты страны © CC0, Pixabay

Авторы заявления привели в пример случай, произошедший в одной из школ Берлина, где учитель вывесил фотографии русских детей на доску позора только за то, что они русские.

Возмутил членов СПЧ и факт допроса в школе Манчестера (Великобритания) ученика младшего класса про президента Владимира Путина и его действия на Украине.

Кроме того, были зафиксированы случаи отчисления российских студентов из ВУЗов Европы, погром ресторана русской кухни в Вашингтоне и избиение российского дипломата прямо у посольства РФ в Литве.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.