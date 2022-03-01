Причиной послужило обилие жалоб на факты дискриминацию в отношении граждан РФ в разных странах Запада.
«Российские граждане в Британии обращаются в консульство из-за дискриминации и хулиганских выходок в связи с событиями вокруг Украины», — заявили, например, в посольстве РФ в Британии.
В связи с этим постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обратилась к европейским правозащитным организациям с требованием прекратить игнорировать «вопиющие случаи унижения и насилия в отношении русскоговорящих граждан и россиян в странах Европейского Союза и за его пределами».
Авторы заявления привели в пример случай, произошедший в одной из школ Берлина, где учитель вывесил фотографии русских детей на доску позора только за то, что они русские.
Возмутил членов СПЧ и факт допроса в школе Манчестера (Великобритания) ученика младшего класса про президента Владимира Путина и его действия на Украине.
Кроме того, были зафиксированы случаи отчисления российских студентов из ВУЗов Европы, погром ресторана русской кухни в Вашингтоне и избиение российского дипломата прямо у посольства РФ в Литве.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.
Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.
Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.