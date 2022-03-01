Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что рисков ядерной войны в мире на данный момент нет, передаёт РИА Новости 1 марта

«Нет», — сказал Байден в ответ на вопрос о том, стоит ли опасаться американцам угрозы ядерной войны. В ООН ядерный конфликт назвали немыслимым © REUTERS, Carlo Allegri

В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал перевод российских стратегических сил в особый режим боевого дежурства, отметив, что ядерный конфликт немыслим.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства в связи с агрессивными высказываниями лидеров стран НАТО в адрес России.

Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.