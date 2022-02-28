Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак продолжает заниматься вопросами развития Донбасса, поэтому на переговоры с Украиной в Белоруссию во главе российской делегации поехал Владимир Мединский. Об этом рассказал 28 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Накануне, 27 февраля в белорусский город Гомель прибыла делегация РФ во главе с помощником президента Владимиром Мединским. На украинско-белорусской границе должны пройти переговоры с делегацией Украины по урегулированию ситуации в этой стране.

«Мединский имеет определенные деловые качества… Это представитель очень высокого уровня, это помощник президента. Вот, собственно, все, что необходимо для проведения переговоров и чем в первую очередь руководствовался президент», — сказал Песков, добавив, что Козак продолжает заниматься вопросами развития Донбасса.

Дмитрий Козак принимал участие в переговорах советников глав государств «нормандского формата» по урегулированию в Донбассе на основе Минских соглашений.

Украинские войска заминировали большую часть Мариуполя и не выпускают жителей © REUTERS, Gleb Garanich Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точинский, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и другие.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.