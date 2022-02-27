Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал перевод российских стратегических сил в особый режим боевого дежурства, отметив, что ядерный конфликт немыслим, передает РИА Новости 27 февраля

«Сама идея ядерного конфликта немыслима», — заявил представитель генсека журналистам. Путин отдал приказ Шойгу касательно сил сдерживания © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства в связи с агрессивными высказываниями лидеров стран НАТО в адрес России.

Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.