Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила запретить на территории Евросоюза российские международные СМИ Sputnik, Russia Today и их дочерние компании. Об этом сообщает РИА Новости 27 февраля

Ранее о прекращении работы Sputnik на своей территории объявили также официальные лица Молдавии. Сайт Sputnik в Молдавии переехал на новые адреса © © РИА Новости / Александр Гальперин

Утром 24 февраля по указу президента Владимира Путина Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это страны Запада инициировали новый пакет санкций против Москвы.

Ограничения затронули ряд крупнейших российских банков и сектора экономики страны, ограничительные меры были введены против первых лиц государства, часть европейских стран закрыла для РФ свое воздушное пространство, а представители соцсетей и крупных интернет-площадок заявили, что ограничат Россию в использовании своих продуктов.