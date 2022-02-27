Россия пойдет на переговоры с Украиной, только если киевская власть сложит оружие. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политтехнолог и депутат Госдумы Олег Матвейчев

В ходе переговоров Россия должна принудить президента Украины Зеленского объявить переходный период, распустить Верховную Раду и назначить внеочередные выборы. Матвейчев объяснил, чего избегают российские войска на Украине © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Так же должна быть изменена Конституция Украины, в соответствии с которой страна должна стать федерацией или конфедерацией, зафиксировать вечное нечленство в НАТО, второй государственный русский язык. Если Зеленский выполнит этот план в течение суток, мы не будем брать Киев», — сказал Матвейчев.

Политик также выступил в защиту самих переговоров — Украина не сможет использовать их для затягивания времени.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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