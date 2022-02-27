России нужна капитуляция Украины, чтобы уменьшить количество крови с обеих сторон. Ей нужно, чтобы Зеленский отдавал приказ армии сложить оружие, чтобы появилась легитимная власть и был объявлен переходный период, считает политтехнолог и депутат Госдумы Олег Матвейчев

Олег Матвейчев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Украина.ру.

Ранее российская делегация прибыла в Гомель для переговоров с украинской стороной. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Гомель был предложен для переговоров именно Украиной. В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Белоруссии для него неприемлемы, так как, по его мнению, Минск занимает сторону России в этом конфликте, предложив встретиться в Варшаве, Братиславе, Баку или Анкаре. Позднее Кремль предупредил Украину, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут — так, как было сделано вчера.

— Олег Анатольевич, а есть ли вообще смысл вести переговоры с Украиной до того, как будет завершена военная операция?

— Любые переговоры сейчас могут быть только о капитуляции. Например, после смерти Гитлера и взятия Берлина подписывался некий юридический акт и отдавался приказ войскам прекратить войну. Естественно, что никому война не нужна. Никому не хочется, чтобы гибли славяне, кроме англосаксов, которые сидят на острове и за океаном, разжигая эту ненависть. Мы должны всегда об этом помнить. Александр Бородай: Донбасс станет частью России, а Западная Украина отделится © Владимир Трефилов

Мы не должны давать нашему гневу и нашей ненависти застить нам глаза. Фашистам на Украине эта ненависть давно застила глаза, и они даже не понимают, кому они служат, но мы не должны им уподобляться. Мы не должны призывать отрезать им головы, потому что «они убивали наших детей и заслужили это». И переговоры — это способ уменьшить количество крови.

Нам не нужно, чтобы гибли наши парни, которые сейчас служат. Погибнет их 10, 100 или 1000 человек — это все равно человеческие жизни. Нам не нужно сжигать технику. Она нам еще пригодится в других конфликтах. Нам не нужно взрывать мосты или плотины. Нам нужно сохранить заводы, которые потом будут кормить славянское население того же Юго-Востока.

Если через 3-5 лет они будут жить невыносимо плохо, они будут клясть за это Россию. Даже если не будет украинской пропаганды, они все равно будут говорить, что при Украине жили лучше, и объяснить им, что это Украина взорвала мосты, будет невозможно, потому что «вы начали войну». И они будут это все повторять и детям своим рассказывать.

Чем меньше будет нанесен ущерб, тем лучше. Нам нужна их капитуляция. Нам нужно, чтобы Зеленский отдавал приказ армии сложить оружие, чтобы появилась легитимная власть и намечен переходный вариант.

— Какие конкретно условия могут быть выдвинуты украинской стороне?

— В ходе переговоров мы можем сказать, что все равно реализуем свои планы и восстановим инфраструктуру, но у нас есть предложение, что еще действующий президент Зеленский объявляет переходный период, распускает Раду и через год назначает выборы.

Так же должна быть изменена Конституция Украины, в соответствии с которой страна должна стать федерацией или конфедерацией, зафиксировать вечное нечленство в НАТО, второй государственный русский язык. Если Зеленский выполнит этот план в течение суток, мы не будем брать Киев. Киев уже окружен, просто есть разница, в каких условиях это будет происходить.

И еще, не надо клясть сами переговоры из-за того, что Украина использует их для затягивания времени. Конечно, если украинцы могут использовать переговоры для этого, но это им особенно не поможет. Лишние сутки ничего не исправят. Все сразу же станет ясно, для чего они туда приехали.

— А могут ли они использовать эти переговоры имиджево, чтобы показать, что Украина активно сопротивляется России и Россия сейчас получит свой Афганистан?

— Афганистан длился 10 лет. 10 лет — это не 10 дней. Украина и 10 дней не сможет сопротивляться, а сейчас только три дня прошло. До взятия Киева, Одессы, Запорожья, Николаева и других ключевых городов осталось три дня. Что-то возьмут уже сегодня. Поэтому лишний день ничего не решает и никакого Афганистана тут нет и близко.

— Теперь, когда переговоры не состоялись, мы все равно каждый день будем предлагать им договориться, или уже точно будем добивать украинскую армию до конца?

— Конечно, будем добивать. Сейчас окружение смыкается. Единственное, что они могут сделать — попытаться воспользоваться так называемой передышкой, чтобы отвести армию к Краматорску или Днепропетровску. Но дело в том, что именно на этом направлении никакое наступление не останавливается и окружение продолжается. Более того, их попытки куда-то выйти будут пресечены. Во всяком случае, тяжелую технику они точно не смогут вывести. Но наши тоже не дураки. Зачем устраивать окружение, чтобы выпускать потом козлов из кольца?