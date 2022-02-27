Украина не может гарантировать выполнение обязательств по поддержанию безопасности на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Такое заявление содержится в пояснительной записке, прикрепленной к письму постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, распространенном в Генассамблее ООН 26 февраля, передает РИА Новости

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России взяли под охрану Чернобыльскую атомную станцию. Обеспечение безопасности осуществляется совместно с украинскими специалистами и подразделениями, которые находились там на момент появления российских частей.

«В таких обстоятельствах… Украина не может в полном объеме выполнять свои обязательства по Конвенции о ядерной безопасности и Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, а также по соглашению между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия», — говорится в документе.

Восставшие из мёртвых, ЧАЭС и стрельба в Киеве. Хроника событий на Украине на 13:00 © REUTERS, Olga Yakimovich Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Как уточняли в российском Министерстве обороны, территория вокруг ЧАЭС была взята под контроль российской армией, чтобы исключить возможность провокаций со стороны украинских националистов.