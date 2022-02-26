Киев отказался от переговоров с Москвой, потому что Украину не устраивают предлагаемые условия. Такое заявление 26 февраля сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, цитируют РИА Новости

«Только что мне стало известно, что Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые переделала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы», — передает агентство слова Арестовича.

ВСУ продолжает убивать: в Донбассе есть пострадавшие, в том числе журналисты © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить с Москвой нейтральный статус своей страны и гарантии невступления в НАТО. В Кремле на это отреагировали как на «движение в сторону позитива» и предложили тут же выслать переговорную группу в Минск.

Однако после этого президент Украины начал торговаться, заявляя, что место разговора его не устраивает, а позже и вовсе стал записывать новые видеообращения к украинцам с призывом защищать свою страну с оружием в руках.

Кстати, глава МИД РФ Сергей Лавров почти сразу после слов Зеленского о нейтральном статусе обвинил Зеленского во лжи, заявив, что он не собирается ни о чем договариваться и сам упустил все возможности переговоров по безопасности.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ.