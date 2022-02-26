Утром 26 февраля силы ПВО ДНР перехватили на территории республики две ракеты ТРК «Точка-У» в ДНР. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление Штаба территориальной обороны ДНР

Западная Украина 24-25 февраля: У каждого своя война © Facebook, Міністерство оборони України

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ.