Агентство поместило суверенный рейтинг России на уровне "Ваа3" и рейтинг Украины на уровне "В3" под пересмотр.
«Такие пересмотры были вызваны… военной операцией России на Украине, которая началась 24 февраля 2022 года. Эти события представляют собой значительное усиление геополитических рисков…, включая более серьезные санкции в отношении России, которые могут повлиять на погашение страной суверенного долга», — объясняется в релизе агентства.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военных действий по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.
Президент уточнил, что действия России являются самообороной от создаваемых Западом угроз.