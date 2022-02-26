Рейтинговое агентство Moody's заявило о пересмотре суверенных рейтингов России и Украины с перспективой понижения, заявили в релизе агентства 26 февраля

Агентство поместило суверенный рейтинг России на уровне "Ваа3" и рейтинг Украины на уровне "В3" под пересмотр. ЕС разрывает соглашение об упрощённой выдаче виз с Россией © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Такие пересмотры были вызваны… военной операцией России на Украине, которая началась 24 февраля 2022 года. Эти события представляют собой значительное усиление геополитических рисков…, включая более серьезные санкции в отношении России, которые могут повлиять на погашение страной суверенного долга», — объясняется в релизе агентства.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военных действий по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.

Президент уточнил, что действия России являются самообороной от создаваемых Западом угроз.