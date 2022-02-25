Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не боится Москвы, и Украина готова обсудить нейтральный статус страны и гарантии невступления в НАТО. На эти слова отреагировали в Кремле, пишет 25 февраля агентство РИА Новости

Лавров: никто не собирается оккупировать Украину © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Дмитрий Песков заявил, что Москва обратила внимание на заявление о готовности Зеленского к переговорам о нейтральном статусе Украины.

«Проанализируем его, считаем скорее движением в сторону позитива», — сказал Песков.

Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что высказывание украинского лидера не что иное, как ложь, и Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину, после того, как долгое время вопрос не удавалось решить путем переговоров и мирных инициатив.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.