Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не боится Москвы, и Украина готова обсудить нейтральный статус страны и гарантии невступления в НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на эти слова, заявив, что украинский лидер откровенно лжет. Об этом 25 февраля написали РИА Новости

«Зеленский врет, когда говорит, что готов обсуждать нейтральный статус Украины. Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности, не надо сейчас валить с больной головы на здоровую», — сказал Лавров.

Зеленский перестал выходить на связь - премьер Италии © REUTERS, Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину, после того, как долгое время вопрос не удавалось решить путем переговоров и мирных инициатив.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.