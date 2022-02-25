Гарибашвили заявил, что правительство страны изучило действия своих партнёров по введению экономических и финансовых санкций против РФ, и пришло к выводу, что участие в них нанесёт ущерб Грузии и её населению.
«Следовательно, как ответственный за внутреннюю и внешнюю политику, я буду действовать лишь исходя из национальных интересов», — заявил премьер-министр журналистам.
Ранее, в ответ на военную операцию РФ на Украине, США, Евросоюз, Япония, Канада и Австралияобъявили о новых санкциях против России, а также ЛНР и ДНР.