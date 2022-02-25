Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 25 февраля, что эта страна не присоединится к санкциям против России, так как это навредило бы интересам страны и её народа, передает РИА Новости

Европейские чиновники обещают «жесточайшие санкции» © REUTERS, Kenzo Tribouillard/Pool

«Следовательно, как ответственный за внутреннюю и внешнюю политику, я буду действовать лишь исходя из национальных интересов», — заявил премьер-министр журналистам.

Ранее, в ответ на военную операцию РФ на Украине, США, Евросоюз, Япония, Канада и Австралияобъявили о новых санкциях против России, а также ЛНР и ДНР.