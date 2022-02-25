«По предварительным данным, к сожалению, мы потеряли за сегодня уже 137…наших граждан, из них 10 офицеров. Ранены 316», — заявил Зеленский.
Президент добавил, что не будет покидать Киев и останется в правительственном квартале Киева вместе с другими представителями власти. Зеленский подчеркнул, что киевская власть осталась одна в вопросе противостояния с Россией и гарантии вступления в НАТО предоставлять им «боятся».
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.
В Минобороны РФ добавили, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя.