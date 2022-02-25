Президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного обращения к гражданам заявил, что за последние сутки погибли 137 военных, ещё 316 получили ранения. Видео обращения опубликовано на официальном сайте президента 25 февраля

«По предварительным данным, к сожалению, мы потеряли за сегодня уже 137…наших граждан, из них 10 офицеров. Ранены 316», — заявил Зеленский.

Президент добавил, что не будет покидать Киев и останется в правительственном квартале Киева вместе с другими представителями власти. Зеленский подчеркнул, что киевская власть осталась одна в вопросе противостояния с Россией и гарантии вступления в НАТО предоставлять им «боятся». Зеленский: «Мы остались одни, все боятся» © president.gov.ua

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.

В Минобороны РФ добавили, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя.