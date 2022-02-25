В ведомстве уточнили, что утеряна связь с пограничниками и военнослужащими ВСУ, находящимися на острове.
«По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен», — сообщается на официальной страницы Госпогранслужбы Украины в Facebook.
Остров Змеиный расположен примерно в 35 километрах восточнее дельты Дуная. Статус острова был важен во время территориального спора Румынии и Украины, который был урегулирован в пользу последней при посредничестве ООН.
Утром 24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют только военные цели.