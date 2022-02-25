Государственная пограничная служба Украины сообщает, что Киевом потеряна связь с островом Змеиный в Чёрном море около границы с Румынией. Об этом 24 февраля передаёт пресс-служба ведомства

В ведомстве уточнили, что утеряна связь с пограничниками и военнослужащими ВСУ, находящимися на острове. «Наши силы направляются в Европу не воевать на Украине». Что сказал Байден © REUTERS, Leah Millis

«По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен», — сообщается на официальной страницы Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Остров Змеиный расположен примерно в 35 километрах восточнее дельты Дуная. Статус острова был важен во время территориального спора Румынии и Украины, который был урегулирован в пользу последней при посредничестве ООН.

Утром 24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют только военные цели.