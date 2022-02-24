Российский лидер исчерпывающе проинформировал своего французского коллегу о причинах и обстоятельствах российской военной операции на Украине, уточняется в материале.
«В ходе организованного по инициативе французской стороны телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном состоялся серьёзный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины», — сообщает пресс-служба Кремля.
Сообщается, что главы государств будут оставаться в контакте.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По словам лидера, обстоятельства потребовали от России решительных и незамедлительных действий по помощи народным республикам Донбасса.