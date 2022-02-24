Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова обсуждать с Киевом нейтральный статус Украины, передает Интерфакс

«Президент [РФ Владимир Путин] сформулировал свое видение того, что мы бы ждали от Украины для того, чтобы концептуальные "красно-линейные" проблемы были решены. Это нейтральный статус, это отказ от размещения вооружений. Вопрос — готово ли руководство Украины на это», — сказал Песков.

Он напомнил, что Путин также назвал целью демилитаризацию и денацификацию Украины. Песков рассказал о планах РФ в отношении украинских нацистов © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Песков уточнил, что нейтральный статус Киева «означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе благодаря активной деятельности зарубежных стран».

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.