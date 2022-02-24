Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 февраля заявил, что белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации на Украине, передает belta.by

Погранслужба Украины сообщила о нападении со стороны Белоруссии © Santa Fe Relocation Services / flickr

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.

При этом погранслужба Украины в четверг в своем Facebook заявила, что поддержку российской армии оказывают вооруженные силы Белоруссии. Атака, по их сообщению, началась около 5 утра. Ей подверглись Луганская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Житомирская области. Американский канал CNN также заверял, что танки заходили на Украину со стороны Белоруссии.