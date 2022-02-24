Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев дал комментарий изданию Украина.ру о ситуации, разворачивающейся сейчас вокруг Украины и ЛНР и ДНР, получивших признание от Российской Федерации

«Если не будет осуществлен вывод украинских войск с территории Донецкой и Луганской областей, начнется и наземная операция. В этом случае жертвы и с нашей, и с украинской стороны будут значительными, но группировка ВСУ будет ликвидирована», — сказал он.

Эксперт констатировал, что идеальным вариантом для всех сторон остается самовольный уход украинских войск с территории Донбасса.

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Министр обороны Украины призвал граждан успокоиться © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.