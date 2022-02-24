«Если не будет осуществлен вывод украинских войск с территории Донецкой и Луганской областей, начнется и наземная операция. В этом случае жертвы и с нашей, и с украинской стороны будут значительными, но группировка ВСУ будет ликвидирована», — сказал он.
Эксперт констатировал, что идеальным вариантом для всех сторон остается самовольный уход украинских войск с территории Донбасса.
Полностью с комментарием Владимира Евсеева можно ознакомиться здесь.
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину.
Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.