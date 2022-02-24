Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил военную операцию РФ на Украине и пообещал новые санкции. Об этом говорится в официальном сообщении, выпущенном им вечером 23 февраля по местному времени

«Канада самым решительным образом осуждает вопиющее нападение России на Украину. Эти неспровоцированные действия являются явным дальнейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины… Действия России повлекут за собой серьёзные последствия. Завтра утром я буду встречаться с партнерами по G7… чтобы коллективно отреагировать на эти безрассудные и опасные действия, в том числе путём введения значительных санкций в дополнение к уже объявленным», — указал премьер-министр Канады.

Канадские военные приветствовали связи с украинскими нацистами, хотя и боялись огласки - СМИ © gdb.rferl.org Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.