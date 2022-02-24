Президент Украины Владимир Зеленский не сразу отреагировал на признание РФ независимости ЛНР и ДНР, потому что проводил консультации с премьером Британии Борисом Джонсоном и президентом США Джо Байденом, отметил эксперт.
«Поэтому не было ни военного положения в приграничных областях, ни разрыва дипотношений, ни объявления войны. Зеленский просто призвал всех сохранять спокойствие и исходить из того, что мы считаем эти территории нашими», — пояснил Бондаренко.
Теперь для внутренней ситуации на Украине опасны «пассионарные личности», которые жили за счет спекуляции на ситуации в Донбассе и у которых на руках оружие, подчеркнул он.
Сейчас Зеленский может удерживать власть на Украине только за счет внешней поддержки и на внутренних интригах, заключил Бондаренко.
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