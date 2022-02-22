После признания Россией ДНР/ЛНР Украина столкнется с серьезной проблемой относительно того, как использовать энергию «ветеранов АТО» и «активистов Майдана», потому что вопрос военного возвращения Крыма и Донбасса больше неактуален, считает директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Украина.ру.

- Константин Петрович, как Россия использует фактор признания ДНР/ЛНР на переговорах с США и Западом?

— Россия таким образом послала сигнал Западу, что она не блефует и готова идти до конца. Теперь мяч на стороне Запада и Запад должен решать, что с этим делать. Самое простое было бы сделать вид, что они озабочены, ввести санкции и воспринимать действительность такой, какой она была до вчерашнего дня, но на самом деле это приглашение к новому переговорному процессу. Насколько я знаю, еще не отменена ни встреча Лаврова с Блинкеном, ни встреча Путина с Байденом, а это значит, что дипломатический путь урегулирования остается.

Откровенно говоря, Вашингтону и Лондону все равно, признала или не признала Россия ДНР и ЛНР. Но то, что Россия признала их именно сейчас, в разгар противостояния с Западом, это уже является сигналом.

- Может ли Украина дать на это внятный дипломатический ответ, учитывая невзрачное видеообращение Зеленского?

— Украинское руководство никак не могло понять, как же ему отреагировать на ситуацию. В таких случаях можно было бы разорвать дипломатические отношения с РФ, которые и так находятся на нижней стадии. Но между заседанием СНБО и выступлением Зеленского прошло довольно много времени, потому что Зеленский проводил консультации с Джонсоном и Байденом, после чего ему было сказано не делать резких движений, не паниковать и действовать в рамках дипломатической ниши.

Поэтому не было ни военного положения в приграничных областях, ни разрыва дипотношений, ни объявления войны. Зеленский просто призвал всех сохранять спокойствие и исходить из того, что мы считаем эти территории нашими.

Теперь все вопросы будут решаться теперь исключительно во взаимоотношениях между Вашингтоном и Москвой и Лондоном и Москвой. В Минских соглашениях тоже ничего не меняется, за исключением того, что если раньше Украину пытались сделать федеративным государством, то теперь ей пытаются навязать конфедерацию. Зеленский обратился к народу, националисты объявили мобилизацию. Что ждёт Украину после признания ЛНР и ДНР Россией © пресс-служба президента Украины

- Со стороны политическое будущее Зеленского выглядит очень плачевно, потому что он и Донбасс не отвоевал, и Минские соглашения не выполнил. За счет чего он будет пытаться сохранить власть?

— Это не только со стороны так выглядит. Свою власть он может удерживать только за счет внешней поддержки и на внутренних интригах. У него других инструментов не остается.

- Допустим, его отмайданит Порошенко. А что сам Порошенко может предложить взамен? Не будет же Порошенко воевать с Россией.

— Конечно, он воевать не будет. Он будет только использовать воинственную риторику. Если говорить о Майдане, то вчера на Совбезе РФ была озвучена цифра, что на Майдан было потрачено миллиард долларов. Это заниженная цифра, но Порошенко удавится и миллиард не потратит, даже если он у него будет. В такой ситуации возможна только имитация Майдана, но не сам Майдан.

Тут другая проблема. Дело в том, что непонятно, куда множество людей, которые жили за счет спекуляции на ситуации в Донбассе, и у которых на руках оружие, применят теперь свою энергию. Против российских войск они воевать не будут, возвращение Крыма и Донбасса военным путем невозможно. Куда будет применена энергия этих пассионарных личностей и как будет решаться вопрос внутренней безопасности Украины?

- Их надо как-то адаптировать к мирной жизни, а наиболее радикальных пересажать.

— Еще в 2014-2015 годах были попытки отстрела наиболее радикальных элементов. При Зеленском эту практику прекратили, и сейчас их пытаются объединить в отряды территориальной самообороны. Но эти отряды тоже должны чувствовать свою задействованность. А что будет, если Путин не нападет? На эти вопросы у украинского руководства нет ответа. Повод терроризировать несогласных. Как власти Украины могут использовать признание ЛНР и ДНР © REUTERS, Matt Dunham

- Александр Вилкул у себя в Facebook написал пост «Слава Украине», уточнив, что это не стеб. Как вообще сейчас поведет себя бело-голубая оппозиция?

— Как и вела раньше. Она точно не объединиться. Каждая ее группка будет играть свою роль, но при этом будет пытаться встроиться в политическую реальность Украины. У каждого оппозиционера есть свой бизнес и каждый из них думает больше не о принципах, а о преференциях. Пламенных революционеров, готовых идти на баррикады или защищать идеалы русского мира, можно пересчитать на пальцах. И то их в Украине считают городскими сумасшедшими.

- Введут ли санкции против Мураева и посадят ли Медведчука окончательно?

— А что от посадки Медведчука выиграет Зеленский политически? Ничего. Медведчук под домашним арестом для него более выгоден как фигурант политического процесса и как заложник. Что касается Мураева, то я не знаю, будут ли введены против него санкции (против телеканала «Наш» уже ввели). Думаю, он еще сыграет свою роль в политике.