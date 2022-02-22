Министр спорта Польши Камил Бортничук призвал провести матч плей-офф отбора на футбольный чемпионат мира в Катаре между сборными Польши и России на нейтральном поле. Его слова 22 февраля приводит портал Sport.pl

Матч между Россией и Польшей должен пройти 24 марта в Москве на стадионе «Динамо». Победитель матча выходит в финальный раунд, где разыграет путевку на чемпионат мира с победителем пары Швеция-Чехия.

«Мы постараемся провести этот матч на нейтральном поле. Если не одобрят, будем думать, что делать. Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию, но это мое личное мнение», — сказал Бортничук.

Футбольный бандеровец Зозуля пришел в ярость из-за признания ДНР и ЛНР © colonelcassad.livejournal.com / colonelcassad.livejournal.com / Перейти в фотобанк

Как сообщает РИА Новости, в Российский футбольный союз подобного требования пока не поступало.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.