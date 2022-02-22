Матч между Россией и Польшей должен пройти 24 марта в Москве на стадионе «Динамо». Победитель матча выходит в финальный раунд, где разыграет путевку на чемпионат мира с победителем пары Швеция-Чехия.
«Мы постараемся провести этот матч на нейтральном поле. Если не одобрят, будем думать, что делать. Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию, но это мое личное мнение», — сказал Бортничук.
По данным польских СМИ, местная федерация футбола вскоре должна обратиться с соответствующей просьбой в УЕФА.
Как сообщает РИА Новости, в Российский футбольный союз подобного требования пока не поступало.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.