Попадания снарядов по территории Ростовской области РФ являются «фантазиями» или провокациями российских властей, и Украина якобы не имеет к ним никакого отношения. Об этом заявил 21 февраля, отвечая на вопросы журналистов, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов

Данилов обвинил РФ в том, что она якобы пытается спровоцировать Вооруженные силы Украины (ВСУ), однако, по его словам, украинские военные в Донбассе открывают только ответный огонь в случае угрозы их жизни.

«Мы не ведём эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения. Мы предупреждали и сейчас препреждаем, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать что угодно и мы к этому готовы…. Желание РФ спровоцировать нас на активные действия не выйдет», — заявил Данилов.

Обострение конфликта в Донбассе произошло в конце прошлой недели. В ДНР и ЛНР заявляют о беспрецедентных обстрелах своих территорий со стороны ВСУ. Конец тишины. В Донбассе началось резкое военное обострение © AP, Andriy Dubchak,file

Ранее в этот же день выпущенный с территории Украины снаряд полностью разрушил российский пограничный пункт в Ростовской области.

Это уже третий снаряд, попавший по территории РФ после обострения ситуации.

В Кремле отмечали, что внимательно следят за ситуацией и не видят признаков снижения напряженности в регионе, несмотря на заверения украинской стороны в отсутствии планов по военному решению конфликта.