Данилов обвинил РФ в том, что она якобы пытается спровоцировать Вооруженные силы Украины (ВСУ), однако, по его словам, украинские военные в Донбассе открывают только ответный огонь в случае угрозы их жизни.
«Мы не ведём эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения. Мы предупреждали и сейчас препреждаем, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать что угодно и мы к этому готовы…. Желание РФ спровоцировать нас на активные действия не выйдет», — заявил Данилов.
Обострение конфликта в Донбассе произошло в конце прошлой недели. В ДНР и ЛНР заявляют о беспрецедентных обстрелах своих территорий со стороны ВСУ.
Ранее в этот же день выпущенный с территории Украины снаряд полностью разрушил российский пограничный пункт в Ростовской области.
Это уже третий снаряд, попавший по территории РФ после обострения ситуации.
В Кремле отмечали, что внимательно следят за ситуацией и не видят признаков снижения напряженности в регионе, несмотря на заверения украинской стороны в отсутствии планов по военному решению конфликта.