Переход Ахметова на сторону России абсолютно исключён, утверждает эксперт.
«Ахметов мыслит категориями легальности, легитимности, и он прекрасно понимает, что его бизнес находится в украинском правовом поле..Это просто так не решается. Это не феодальный строй, когда он может сказать: "За мной Запорожье и Мариуполь, я меняю вассала и ухожу к вам, московский князь". Это так не работает», — сказал Менендес.
Олигарх будет до последнего договариваться в рамках украинского правового поля, даже если его в мае включат в реестр олигархов. Сценарий перехода Ахметова на сторону России звучит фантастически, а Ахметов — человек прагматичный, и фантастическими сценариями не мыслит, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.