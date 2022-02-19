В свете противостояния президента Украины Зеленского и олигарха Рината Ахметова возникает вопрос о том, может ли Ахметов перейти на сторону России. На него в интервью Украина.ру ответил политолог Энрике Менендес

Переход Ахметова на сторону России абсолютно исключён, утверждает эксперт. Менендес рассказал, почему Зеленский не может создать проблемы ДТЭК © Екатерина Чеснокова

«Ахметов мыслит категориями легальности, легитимности, и он прекрасно понимает, что его бизнес находится в украинском правовом поле..Это просто так не решается. Это не феодальный строй, когда он может сказать: "За мной Запорожье и Мариуполь, я меняю вассала и ухожу к вам, московский князь". Это так не работает», — сказал Менендес.

Олигарх будет до последнего договариваться в рамках украинского правового поля, даже если его в мае включат в реестр олигархов. Сценарий перехода Ахметова на сторону России звучит фантастически, а Ахметов — человек прагматичный, и фантастическими сценариями не мыслит, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.