На американском долговом рынке начались серьезные негативные подвижки, поэтому США придется повышать ставки. Именно поэтому Вашингтон «резко ускорил события на Украине». Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал экономист и публицист Михаил Хазин

«Кризис — абсолютно рукотворный, поскольку даже близко нет никакой угрозы России, причем это всем понятно: и руководству Украины, и военному руководству стран НАТО, которые про это непрерывно говорят. Но это совершенно неважно», — сказал эксперт.

Украина, готовься. Из тюрем по амнистии выпустят «героев АТО» и боевиков © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк Дональда Трампа по Сирии, когда также было неважно, что на самом деле происходит, важно было, что напишут в западных газетах. Аналогично развивалась ситуация с отравлением Скрипалей и со штурмом Триполи, напомнил публицист.

«В чистом виде будет пиар-акция, именно по этой причине зачастили разные западные лидеры в Москву, потому что нужно объяснить [президенту РФ Владимиру] Путину, что они не виноваты, и дать какую-то компенсацию во всей этой истории», — заявил экономист.

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