"Я не удивлюсь, если уже подготовлены десятки банд, которые должны будут дезорганизовывать ситуацию", - предполагает экономист и публицист Михаил Хазин

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

«Уедут бедными эмигрантами в Канаду». Хазин рассказал, как Путин и Байден поделили Украину © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк - Михаил, мировой политический кризис пока ещё не перерос в кризис военный, но уже серьёзно влияет и на украинскую экономику, и на российскую, и на экономику других стран. Насколько и в какой степени? Начнем с России.

— Я бы сказал, что скорее иначе — экономический кризис влечет за собой политический, поскольку действующие акторы понимают, что им придется нести ответственность перед своими странами и народами за то безобразие, которое они учинили.

Ключевым элементом украинского кризиса является резкое ухудшение экономической ситуации в США, и принятое на сегодня решение о созыве внеочередного заседания совета управляющих ФРС, на которых может быть резко поднята учетная ставка.

Поскольку политические руководство США совершенно не хочет нести ответственность за негативные последствия, оно решило, что надо списать это все на внешний фактор. Они готовили долго этот внешний фактор, и этим внешним фактором было нападение, захват Китаем Тайваня.

Проблема состоит в том, что Олимпиада кончается 20 февраля, абсолютно очевидно, что до 20 февраля Китай ничего захватывать не будет, не станет возвращать в лоно родины мятежную провинцию. Ситуация стала развиваться плохо так быстро, что понадобилось какое-то срочное решение.

Есть целая куча косвенных признаков, что сценарий изменился. Один из них — это так называемое допинговое дело Камилы Валиевой. Абсолютно очевидно, что это допинговое дело было подготовлено несколько месяцев тому назад, и оно должно было нанести удар по российской команде, так же, как и на предыдущей Олимпиаде.

Ключи от украинского кризиса испачканы в нефти - американский активист © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Думаю, что через два-три месяца уже никому не будет никакого дела до этого. Связано это с тем, что начались очень сильные негативные подвижки на американском долговом рынке, в конце прошлой недели. В результате они приняли решение о том, что надо в понедельник созывать внеочередное заседание ФРС, и я думаю, что им придется резко повышать ставки (интервью записывалось на прошлой неделе- Ред.).

Думаю, по этой причине они так резко ускорили события на Украине… Если ставку поднимут достаточно высоко, то рынки посыплются. И тогда можно будет сказать, что причина не в том, что подняли ставку, а ставку подняли и рынки посыпались, потому что случился кризис на Украине.

Кризис — абсолютно рукотворный, поскольку даже близко нет никакой угрозы России, причем это всем понятно — и руководству Украины, и военному руководству стран НАТО, которые про это непрерывно говорят. Но это совершенно неважно.

Тут примерно тот же случай, что с ракетным залпом Трампа по Сирии. Неважно, что было на самом деле, а важно, что напишут в западных газетах. Аналогичная ситуация с отравлением Скрипалей, со штурмом Триполи…

В чистом виде будет пиар-акция, именно по этой причине зачастили разные западные лидеры в Москву, — потому что нужно объяснить Путину, что они не виноваты, и дать какую-то компенсацию во всей этой истории.

При этом то, что США делают сейчас на Украине, до безумия напоминает Кабул летом прошлого года, но в более управляемой редакции.

Я не удивлюсь, если уже подготовлены десятки банд, которые должны будут дезорганизовывать ситуацию. Именно этим бандам выделено оружие, им выданы «стингеры», именно по этой причине запретили полеты самолетов, потому что стингерами нельзя сбить самолет, пролетающий на высоте 10 километров, но гражданский самолет, который взлетает и садится, сбить очень легко.

Именно поэтому нужны противотанковые комплексы, потому что, если вдруг власти в Киеве попытаются навести какой-то минимальный порядок, то против бронеавтомобилей, против танков их вполне можно использовать.

Я думаю, что хаос там устроят по полной программе — так, чтобы невозможно было потом предъявлять какие-то претензии. Но и, соответственно, четко совершенно показано, что собой представляет украинская элита, которая убежала вся. Защищать эту страну и этот народ они не собираются. Для них эти люди — питательный планктон. Когда понятно, что угроза становится выше, чем доходы — надо сбегать.

Те люди, которые поймут, что они, все-таки, славяне — и с русскими единый народ, у тех есть шанс. А кто попытается изображать из себя националистов — пускай пеняют на себя. Судя по некоторым деталям, судя по тому, что все (западные миссии — Ред.) эвакуируются во Львов, в Ивано-Франковск… И понятно, почему во Львове был штаб округа, в Ивано-Франковске был штаб армии. Судя по всему, эту территорию могут отдать полякам. Будет замечательная картина. Как относятся поляки к украинским националистам — известно.

События развиваются по сценарию, который, скорее всего, Путин просчитывает. И (события развиваются — Ред.) максимально плохо для украинского населения.

— Если Запад осуществит провокацию, которая втянет Россию в войну, как это поможет Западу преодолеть экономический кризис?

— Судя по тому, что говорили военные руководители Украины — они все понимают. Они знают, что Россия не при делах, по этой причине они воевать, как и Россия, не собираются.

Единственное, что можно попытаться сделать — это устроить провокацию с участием тербатов (территориальных батальонов — Ред.) националистов. Это тоже сложно, потому что они умирать-то не хотят. Им бы пограбить и поорать на площадях, это как прикрышка к грабежу.

На Украине много разного рода боевиков из разных стран, которых специально готовили, поэтому я склонен считать, что картина будет следующая. Эти боевики попытаются организовать какой-то прорыв. Дальше украинская армия или будет отведена, или разбежится, поскольку — идиотов нет.

Дальше батальоны народных республик пойдут — и дойдут до границ своих областей, дальше не пойдут. Но, под предлогом того, что — «вот оно, началось вторжение», на Западе начнется шум и гам. И в этот момент эти банды, которые, скорее всего, уже подготовлены, начнут свою работу по дезорганизации.

В результате правительство попытается сбежать из Киева, потому что банды будут дезорганизовывать ситуацию и в Киеве тоже… Именно поэтому вывезли всех иностранцев с семьями.

При этом надо учесть, что, как всегда, внутренние войска разбегутся — полиция и прочие разные, они никогда… Что касается армии, она частично перейдет на сторону народа, в логике такой: «а мы потом перейдем, как это произошло в Крыму, в российскую армию», — те, кто там на постоянной основе, офицеры. А все остальные разбегутся, и все.

Я не вижу конструктивно-оптимистического сценария, потому что если бы он был, то кто-то должен был остаться на территории Украины. А кто остался? Я пока не вижу никого.

— Действительно странно. Из Украины выводят капиталы, оттуда бегут олигархи, говорят о бесполетной зоне чуть ли не над всей территорией страны. Почему от текущего кризиса больше всего страдает именно Украина? По идее, Запад должен её защищать? Это похоже на панику на фондовых рынках, когда они рушатся из-за нагнетания?

— Скорее, это стратегический расчет, и Украина здесь идет вторым номером после Кабула. Но будет и третий, и четвертый, и пятый. Если вы посмотрите на политику США, то вы увидите, что они начинают создавать англосаксонское ядро — Канада, Великобритания, Австралия — AUKUS.

Думаю, они очень скоро выйдут из НАТО. Если Евросоюз хочет НАТО — то давайте. Но НАТО — это легализация американского присутствия в Западной Европе, поэтому без США — НАТО рассыплется в течение нескольких недель.

Тем не менее, изобразят США именно так. Где-то надо начинать. Украина — очень удобна, ещё и потому, что нужен повод для того, чтобы списать на неё (на украинский кризис — Ред), для своих граждан, те события, которые происходят.

Когда я говорил про ситуацию на долговых рынках, не упомянул пресловутый «Марш свободы» канадских дальнобойщиков, к которым присоединяются уже американские. Ситуация аховая. С учетом промышленной инфляции, которая и в США, и в Западной Европе уже больше 20%, у них просто нет времени. Поэтому это сценарий, который вчерне был проработан, совершенно точно обсуждался в Женеве летом прошлого года между Байденом и Путиным. Думаю, он так отрабатывается.

По поводу американских санкций. Конгресс (США — Ред.) ушел на каникулы, поэтому, даже если на этой неделе что-то произойдет, то санкции не могут быть раньше марта. А через две недели — уже совершенно непонятно — вводить санкции, не вводить.

— Как паника отражается на финансовых рынках?

— А как вы хотите? Что такое долговой рынок? Я покупаю чьи-то обязательства в расчете на то, что я их купил за 8 рублей, а мне выплатят 10. То есть, облигации, я сейчас не говорю о купонных выплатах, будем считать, что это чистая облигация — я обязуюсь к такому-то числу выплатить такую-то сумму.

— Погасить облигацию?

— Да. Их на рынке покупают с дисконтом. Дисконт был 0,8%, 1%, а инфляция в США — 20-25%. Любой, кто приобрел облигацию, — в его капитале будет минус 20%. Это несерьезно. По этой причине там все сыплется.

Американская экономика, как всякая высокотехнологичная экономика с высоким разделением труда, при инфляции 20% жить не может. Обращаю ваше внимание — российская может.

Это было как в Бразилии в девяностые годы, там инфляция достигала 40% в год. Но они очень интересно действовали. Они все считали в долларах, а выплаты текущие производили по курсу текущему в национальной валюте. И в результате — все было замечательно, никаких нет проблем с инфляцией. Можно было прогнозировать поставки, и т.д. — нам заплатят денег в долларах по курсу. В национальной валюте, но по текущему курсу, в долларах — сумма фиксированная.

В России абсолютно такая же ситуация. Мы можем в евро, мы можем в долларах, а США не могут, потому что у них, кроме доллара, ничего нет. Сейчас в России в долларах не очень хорошо, потому что есть долларовая инфляция, и евро. Но, тем не менее. А у них это катастрофа, они не могут жить так.

Потому что, если у вас высокотехнологичная экономика, вы должны точно договориться, что вам такую-то деталь поставят в такой-то день через три месяца. А сколько вам надо заплатить?

В результате люди начинают закладывать все риски в стоимость — это называется «структурная инфляция». Она не носит объективный характер, она не монетарна, от количества денег не зависит — это риски. Это риски того, что очень сложные структуры экономики не выживают в таких условиях падения спроса. Вот и вся картина.

Думаю, что будет все очень плохо. Именно по этой причине американское руководство пришло к выводу, что надо сбрасывать с себя тяжесть долларовой Бреттон-Вудской системы. Начали они с Украины, и понятно, почему. Потому что из всех западноевропейских стран Украина — самая дальняя.

Польша — член Евросоюза и член НАТО. Да, есть еще Сербия и другие страны, но у них хоть какая-то видимость независимости. А Украина — чисто американский протекторат, и уже понятно, что его надо кормить. Нет, до свидания.

Поэтому я склонен считать, что такие истории будут на Украине, они уже начинаются, потом они будут в Прибалтике, потом они будут в Румынии и Болгарии, и везде американцы будут пытаться оставить хаос — для того, чтобы России было труднее там навести порядок.

В этом смысле брать Украину мы не будем, это смешно. В лучшем случае часть областей, где живет русское население, с русской психологией — мы их выделим, и постепенно начнем с ними работу по включению их в состав Российской Федерации. Но это будет длинная работа. Что касается того, что называется Малороссией, там, скорее всего будет Гуляй-поле.

Почему именно русские регионы — я объясню. Потому, что они со своими националистическими бандами справятся сами. Их там мало, у них поддержка населения маленькая будет, и с ними разберутся. Это Одесса, Херсон, Николаев. Может быть, Запорожье, может быть, Днепропетровск, хотя там уже будут на границах некоторые проблемы. Это Харьков.

Война, которой нет. Зачем США врали о «российском вторжении» на Украину © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Есть территория, на которой банды, на которой бегают какие-то люди. Более того я не исключаю, что какие-то люди в Киеве пытаются прийти к власти и обратиться к России с просьбой о дружбе. Мы от них немедленно потребуем, чтобы они легализовали свой статус в Париже, Берлине, Лондоне, Вашингтоне. Они скажут «мы не можем». Ну нет, тогда мы здесь при чем.

Кормить это все никто не будет. Фактически из страны на протяжении тридцати лет выводился капитал, и он был выведен. То есть, если в Прибалтике остались одни руины голые, то на Украине что-то еще, может быть, теплится, но при этом нужно понимать, что нам (России — Ред.) уже ничего там не нужно.

Все, что делал «Мотор Сiч», мы уже делаем внутри страны. Все, что делали другие заводы, мы делаем внутри страны. Компании «Антонов» уже не существует. И по этой причине оно нам не нужно.

Может быть, нас бы устроили лояльные люди, но люди должны доказать свою лояльность. Если там выросло поколение детей, которые не знают русского языка, тогда учите русский язык и доказывайте свою лояльность — экзамен сдавайте по русской истории, доказывайте, что вы русский, и т.д. Не хотите доказывать — и живите так.

Думаю, что это будет очень все сложно. То есть, той ситуации, которая была (в истории — Ред.) — воссоединение Украины и России, когда мы это все взяли целиком — этого не будет. По банальной причине. В те времена уровень жизни, что в Центральной России, что в Малороссии, — был примерно одинаков. То есть, это было аграрное государство. Сегодня Россия живет совершенно иначе, и допускать этого всего безобразия мы не будем. Ну а тем, кто попадет под поляков, я могу только посочувствовать.