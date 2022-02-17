Бывший министр социальной политики Украины Павел Розенко 16 февраля в эфире телеканала «Наш» раскрыл план действий, которого придерживается президент Владимир Зеленский

Не из-за политических скандалов: эксперт назвал причину падения рейтинга Зеленского © president.gov.ua

«Я уверен, что он действует в парадигме своего второго срока президентских выборов. Его ничего больше не интересует — ни выполнение Минских соглашений, ни невыполнение, мир, дружба, восстановление территориальной целостности Украины. Нет, у него это не главные пункты. Ему нужно сохранить свою власть, а его окружению еще больше нужно сохранить власть Владимира Зеленского, потому что они прекрасно понимают, что за эти незаконные действия, которые они предпринимают с первого дня своей каденции, нужно будет отвечать», — заявил экс-министр.

В конце прошлого года несколько социологических организаций зафиксировали падение рейтинга Зеленского. Также действующий президент впервые возглавил антирейтинг украинских политиков, за которых респонденты не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах.