Ректор Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского Светлана Дрожжина дала интервью изданию Украина.ру, в котором рассказала, что события 2014 года полностью перевернули жизнь ее вуза: Украина отказалась выдавать дипломы

«Летом 2014-го наша первая проректор была в Киеве, поехала в министерство образования, узнавать: мы же заказывали дипломы, как нам их получить? Ответили ей отказом, просто отказали в выдаче дипломов, то есть они сами нас "отрезали"», — заключила Дрожжина.

Вышли на войну с государством. Что происходит с украинскими предпринимателями © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимир Путин издал указ о признании в России дипломов ДНР.

Полностью интервью со Светланой Дрожжиной можно прочитать здесь.