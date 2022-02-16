«Летом 2014-го наша первая проректор была в Киеве, поехала в министерство образования, узнавать: мы же заказывали дипломы, как нам их получить? Ответили ей отказом, просто отказали в выдаче дипломов, то есть они сами нас "отрезали"», — заключила Дрожжина.
Однако совсем скоро на помощь пришли коллеги из России, рассказала ректор. В частности, договор о сотрудничестве с ее учебным заведением подписал Российский экономический университет имени Плеханова, а президент РФ Владимир Путин издал указ о признании в России дипломов ДНР.
Полностью интервью со Светланой Дрожжиной можно прочитать здесь.