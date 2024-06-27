https://ukraina.ru/20240627/1055885794.html

Украина мракобесная: зачем Зеленскому боевые маги, а ВСУ - реинкарнация в Европе

Украина мракобесная: зачем Зеленскому боевые маги, а ВСУ - реинкарнация в Европе - 27.06.2024 Украина.ру

Украина мракобесная: зачем Зеленскому боевые маги, а ВСУ - реинкарнация в Европе

Украинский йог или йогиня, как ее называют в местных СМИ, Оксана Таран приглашает всех желающих присоединиться к массовой медитации 1 июля. Эта рядовая история не стоила бы упоминания, если бы не цель мероприятия – "реинкарнация" миллиона военнослужащих ВСУ

2024-06-27T16:02

2024-06-27T16:02

2024-06-27T16:12

эксклюзив

владимир зеленский

дмитрий гордон

мошенничество

украина

астрология

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Следующая жизнь будет в ЕвропеТаран назначила медитацию на первый день июля. Поучаствовать можно будет как очно, так и онлайн.Адепты йоги, по замыслу автора идеи, постижением кармических уз и совершенствованием духовного развития сделают так, что миллион погибших украинских военных в будущей жизни переродятся, нет, не на родине йоги, не среди индуистских гуру и виртуозов восточных практик, а… в Европе.Почему миллион – доподлинно неизвестно. То ли йогине очередным откровением открылась военная тайна, тщательно скрываемая украинскими властями, то ли круглая цифра с шестью нулями смотрится выигрышнее, но поучаствовать в медитативном флешмобе, по ее словам, готовы уже свыше двух тысяч человек.Не ясно, чего больше в этом во всем – бесстыдного пиара или же реального помешательства как минимум части украинского общества, но об инициативе Таран с восторгом рассказывают местные СМИ, делая сомнительному мероприятию лишнюю рекламу.Гордон* и его пирамидкиКстати о СМИ. На закате Советского Союза и в последующие бурные 90-е именно пресса с телевидением стали главным рупором, через который полезшие из всех щелей целители, знахари, сектанты и прочие колдуны вербовали свою клиентуру из ошалевших от хлынувшей гласности граждан.Через этот процесс так или иначе прошли (или проходят до сих пор) практически все республики бывшего СССР. На Украине застрельщиком этого процесса выступила печально известная газета "Бульвар Гордона", которую издавал тогда еще начинающий медиаменеджер Дмитрий Гордон*.Страницы издания буквально под завязку были забиты всякой хиромантией, где снять порчу, вернуть любимого и навсегда излечить от алкоголизма было самым невинным, что предлагали местные амбассадоры темных и светлых сил.Не отставал от них и сам Гордон, который неплохо заработал на так называемой пирамиде "Ю Шинсе", которую "изобрели" его соотечественники Юрий Шинкарюк и Елена Сербина. Последняя по совместительству была еще и второй женой журналиста.Название – сугубо дань тогдашней моде на все восточное, а вот эффект обещался во истину чудесный.Вот цитата из рекламы, которую воспроизводил в многочисленных роликах и интервью сам Гордон: "[Пирамида] лечит практически все заболевания, снимает боли, блокирует злокачественный процесс, существенно повышает иммунитет и сексуальную активность, омолаживает организм, продлевает жизнь, снижает микробный фон и действие вирусов, оказывает мощное антистрессовое воздействие, нейтрализует вредоносные излучения, гармонизирует пространство квартир, улучшает воду, продукты питания и вкусовые качества пищи, стимулирует рост семян и растений, исцеляет домашних животных".Но, как за полторы сотни лет до Гордона и его пирамидок написал классик Лермонтов: "всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно". Многие украинцы истово верили россказням гордонского "Бульвара" и охотно отдавали последнее всяким шарлатанам, которых пиарила газета. Более того, известны случаи, когда болеющие люди вместо своевременной медицинской помощи обращались к подобного рода "специалистам", теряли остатки здоровья, а то и преждевременно уходили из жизни.Антироссийская магия. ДорогоСегодня украинские медиа переживают ренессанс мракобесия. Первую скрипку на этот раз играют многочисленные маги, астрологи, тарологи и даже ведьмы. Свои "сверхспособности" они густо смешивают с политологическим анализом и рассуждениями о проблемах геополитики. В том виде, конечно, в котором подобные земные материи им доступны.Главный хит после февраля 2022 года – предсказания того, какой город будут бомбить следующим, когда и чем закончится российская спецоперация.В последнем пункте украинские "нострадамусы" исключительно патриотичны – враг будет бежать, сверкая пятками, а Украину ждет неизбежное процветание.Из последнего – украинские чародеи выдают на-гора будущее, касающееся возможного применения ядерного оружия."Никакой ядерки пока", - лаконично прокомментировала ведьма Мария Тихая.Одними благоглупостями дело не ограничивается, украинские боевые маги активно работают на приближение "перемоги". Так, в помощь армии подтянули магическую "тяжелую артиллерию" - так называемую верховную ведьму Украины Алетею, по паспорту - Оксана Конопляка.Именно черная ведьма-некромант Алетея, работающая с энергетикой и духами рода взяла на себя ответственность за штормы и непогоду в Крыму осенью прошлого года. Свою работу на благо родины ведьма оценивает в 3 млн гривен. Именно столько она предложила заплатить ей, чтобы снова наколдовать на Крым что-нибудь не хорошее.Не остается в стороне и все тот же Гордон. Именно ему, видимо в признание заслуг, сильнейшие украинские колдуны и ведьмы недавно доверили зачитать на видео их совместное заявление. В нем говорилось, что вместе они навели смертельную порчу на руководство России. Порча эта якобы покажет свое действие в ближайшие месяцы, а устранить ее не сможет никто.Шутки шутками, но власти Украины, похоже, относятся ко всему этому вполне серьезно. Иначе как объяснить, что осенью прошлого года спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук наградил знаком отличия "Гордость и слава Украины" таролога, демонолога и жреца Велиара (Богдан Орищенко).В ответ на критику в соцсетях, он на полном серьезе ответил, что нельзя недооценивать вклад его и его "коллег" в борьбу с Россией. Своей заслугой, например, он назвал проведение ритуалов против главы Чечни Рамзана Кадырова.Доходит до смешного и одновременно грустного. В апреле этого года СБУ арестовала жителя Николаевской области Василия Романишина, обвинив его в том, что он работал на… российских ведьм. Мужчина якобы считал себя колдуном и собирал информацию про военные объекты на Украине, а также отправлял метки на интернет-картах по заданию "Империи сильнейших ведьм" - оккультной организации, которую возглавляет Алена Полынь (Елена Суликова).Фантазия украинских контрразведчиков действительно впечатляет. Банальную мошенническую организацию, которую недавно ликвидировали российские правоохранители, они превратили в некий "вербовочный центр", где нужно было пройти проверку на "приверженность идеям Новороссии".Несмотря на всю трагикомичность, наказание Романишину может оказаться более чем не смешным. По статье о госизмене его могут приговорить к пожизненному заключению.Кому выгодноФеномен нынешнего расцвета магии на Украине уходит корнями в сложносочиненную комбинацию социальных, политических, психологических и даже экономических причин.Увлечение потустороннем как правило идет рука об руку с нестабильной ситуацией в обществе, тяжелыми кризисами, утратой уверенности в завтрашнем дне.Кроме того, повальный уход в "потусторонний мир" говорит о существенном недоверии украинцев к собственному государству и его институтам, их неэффективной работе, когда помощь и защиту приходится искать в магических заклинаниях, а не, например, в традиционной медицине, доступность и качество которой неуклонно падает.Отчасти все это украинское чародейство и магия являются следствием деиндустриализации страны, падения авторитета научного знания и общего ухудшения системы образования, которое должно являться барьером на пути дремучих суеверий и агрессивных культов.На поверхность вылезла и быстро завоевала главенствующие высоты архаика украинского национализма с его факельными шествиями, культом смерти, псевдонациональными обрядами. Всякие ведьмы и колдуны из народного фольклора и произведений Гоголя шагнули в реальную жизнь современной Украины и хорошо себя в ней чувствуют.Звучит цинично, но такое положение вещей даже выгодно режиму Владимира Зеленского. Власти заинтересованы держать украинское население в первобытном состоянии. Такой "электорат" всегда будет искать виноватых в своей непростой жизни не на улице Банковая в Киеве, а в происках конкурирующих ведьм, ретроградном Меркурии или неудачном раскладе карте Таро.*Внесен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее о деле "колдуна" Романишина, про современный суд инквизиции на Украине - в материале издания Украина.ру "Пророссийский колдун". На Украине в 2023 году появился суд инквизиции.

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Павел Котов

эксклюзив, владимир зеленский, дмитрий гордон, мошенничество, украина, астрология