https://ukraina.ru/20240627/1055886623.html
Зеленский выразил готовность к переговорам и подписал с ЕС соглашение о безопасности
Зеленский выразил готовность к переговорам и подписал с ЕС соглашение о безопасности - 27.06.2024 Украина.ру
Зеленский выразил готовность к переговорам и подписал с ЕС соглашение о безопасности
В четверг, 27 июня, Владимир Зеленский на открытии заседания Европейского совета подписал с ЕС соглашение о безопасности. Его выступление транслировал Youtube-канал Офиса президента Украины, однако речь Зеленского едва ли была понятна жителям его страны – перевод выступления хотя бы на английский, не говоря уже про мову, запланирован не был
2024-06-27T16:10
2024-06-27T16:10
2024-06-27T16:47
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Так, согласно подписанным документам страны обязуются обеспечивать устойчивое и долгосрочное обеспечение Украины оружием, ее солдат – военной подготовкой, поддерживать украинский ВПК, передает DW*. Евросоюз обязуется поддержать проведение военной реформы на Украине, повысить сопротивляемости кибер- и гибридным угрозам, помочь в разминировании, поддержать правоохранительные органы страны, а также энергетическую и ядерную безопасность. Кроме этого, союзники обещают Киеву предоставлять свои разведданные и спутниковые снимки. По данным телеграм-канала "Политика страны", в рамках соглашения заложена поддержка Украины объемом в 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года. Помимо прочего, обозначены планы по принятию страны в ЕС. После заседания Зеленский внезапно объявил журналистам о готовности возобновить переговоры для скорейшего завершения боевых действий. "Украина не хочет затягивать войну, мы не хотим, чтобы она продолжалась годами. Мы должны положить план урегулирования на стол в течение нескольких месяцев", — сказал он. Мирный план по завершению украинского конфликта будет подготовлен ко второму саммиту, добавил Зеленский. Сроки его проведения и условия нелегитимный не уточнил.Ранее Евросоюз выделил Киеву транш в объеме 1,9 миллиардов евро. Как Евросоюз поглощает остатки экономики Украины читайте в интервью военного обозревателя и волонтера Алексея Живова на Украина.ру. *СМИ выполняет функции иностранного агента.
https://ukraina.ru/20240622/1055790913.html
https://ukraina.ru/20240613/1055623811.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, ес, украина, офис президента, сво, переговоры, финансирование, финансовая помощь, европа
Новости, Владимир Зеленский, ЕС, Украина, Офис президента, СВО, переговоры, финансирование, финансовая помощь, Европа
Зеленский выразил готовность к переговорам и подписал с ЕС соглашение о безопасности
16:10 27.06.2024 (обновлено: 16:47 27.06.2024)
В четверг, 27 июня, Владимир Зеленский на открытии заседания Европейского совета подписал с ЕС соглашение о безопасности. Его выступление транслировал Youtube-канал Офиса президента Украины, однако речь Зеленского едва ли была понятна жителям его страны – перевод выступления хотя бы на английский, не говоря уже про мову, запланирован не был
Так, согласно подписанным документам страны обязуются обеспечивать устойчивое и долгосрочное обеспечение Украины оружием, ее солдат – военной подготовкой, поддерживать украинский ВПК, передает DW*.
Евросоюз обязуется поддержать проведение военной реформы на Украине, повысить сопротивляемости кибер- и гибридным угрозам, помочь в разминировании, поддержать правоохранительные органы страны, а также энергетическую и ядерную безопасность.
Кроме этого, союзники обещают Киеву предоставлять свои разведданные и спутниковые снимки.
По данным телеграм-канала "Политика страны", в рамках соглашения заложена поддержка Украины объемом в 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года. Помимо прочего, обозначены планы по принятию страны в ЕС.
После заседания Зеленский
внезапно объявил журналистам о готовности возобновить переговоры для скорейшего завершения боевых действий.
"Украина не хочет затягивать войну, мы не хотим, чтобы она продолжалась годами. Мы должны положить план урегулирования на стол в течение нескольких месяцев", — сказал он.
Мирный план по завершению украинского конфликта будет подготовлен ко второму саммиту, добавил Зеленский.
Сроки его проведения и условия нелегитимный не уточнил.
Ранее Евросоюз выделил
Киеву транш в объеме 1,9 миллиардов евро.
*СМИ выполняет функции иностранного агента.