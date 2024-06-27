Зеленский выразил готовность к переговорам и подписал с ЕС соглашение о безопасности - 27.06.2024 Украина.ру
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Зеленский выразил готовность к переговорам и подписал с ЕС соглашение о безопасности
Зеленский выразил готовность к переговорам и подписал с ЕС соглашение о безопасности - 27.06.2024 Украина.ру
Зеленский выразил готовность к переговорам и подписал с ЕС соглашение о безопасности
В четверг, 27 июня, Владимир Зеленский на открытии заседания Европейского совета подписал с ЕС соглашение о безопасности. Его выступление транслировал Youtube-канал Офиса президента Украины, однако речь Зеленского едва ли была понятна жителям его страны – перевод выступления хотя бы на английский, не говоря уже про мову, запланирован не был
2024-06-27T16:10
2024-06-27T16:47
новости
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финансирование
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Так, согласно подписанным документам страны обязуются обеспечивать устойчивое и долгосрочное обеспечение Украины оружием, ее солдат – военной подготовкой, поддерживать украинский ВПК, передает DW*. Евросоюз обязуется поддержать проведение военной реформы на Украине, повысить сопротивляемости кибер- и гибридным угрозам, помочь в разминировании, поддержать правоохранительные органы страны, а также энергетическую и ядерную безопасность. Кроме этого, союзники обещают Киеву предоставлять свои разведданные и спутниковые снимки. По данным телеграм-канала "Политика страны", в рамках соглашения заложена поддержка Украины объемом в 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года. Помимо прочего, обозначены планы по принятию страны в ЕС. После заседания Зеленский внезапно объявил журналистам о готовности возобновить переговоры для скорейшего завершения боевых действий. "Украина не хочет затягивать войну, мы не хотим, чтобы она продолжалась годами. Мы должны положить план урегулирования на стол в течение нескольких месяцев", — сказал он. Мирный план по завершению украинского конфликта будет подготовлен ко второму саммиту, добавил Зеленский. Сроки его проведения и условия нелегитимный не уточнил.Ранее Евросоюз выделил Киеву транш в объеме 1,9 миллиардов евро. Как Евросоюз поглощает остатки экономики Украины читайте в интервью военного обозревателя и волонтера Алексея Живова на Украина.ру. *СМИ выполняет функции иностранного агента.
https://ukraina.ru/20240622/1055790913.html
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новости, владимир зеленский, ес, украина, офис президента, сво, переговоры, финансирование, финансовая помощь, европа
Новости, Владимир Зеленский, ЕС, Украина, Офис президента, СВО, переговоры, финансирование, финансовая помощь, Европа

Зеленский выразил готовность к переговорам и подписал с ЕС соглашение о безопасности

16:10 27.06.2024 (обновлено: 16:47 27.06.2024)
 
ЕС соглашение о безопасности
ЕС соглашение о безопасности
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В четверг, 27 июня, Владимир Зеленский на открытии заседания Европейского совета подписал с ЕС соглашение о безопасности. Его выступление транслировал Youtube-канал Офиса президента Украины, однако речь Зеленского едва ли была понятна жителям его страны – перевод выступления хотя бы на английский, не говоря уже про мову, запланирован не был
Так, согласно подписанным документам страны обязуются обеспечивать устойчивое и долгосрочное обеспечение Украины оружием, ее солдат – военной подготовкой, поддерживать украинский ВПК, передает DW*.
Евросоюз обязуется поддержать проведение военной реформы на Украине, повысить сопротивляемости кибер- и гибридным угрозам, помочь в разминировании, поддержать правоохранительные органы страны, а также энергетическую и ядерную безопасность.
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Кроме этого, союзники обещают Киеву предоставлять свои разведданные и спутниковые снимки.
По данным телеграм-канала "Политика страны", в рамках соглашения заложена поддержка Украины объемом в 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года. Помимо прочего, обозначены планы по принятию страны в ЕС.
После заседания Зеленский внезапно объявил журналистам о готовности возобновить переговоры для скорейшего завершения боевых действий.

"Украина не хочет затягивать войну, мы не хотим, чтобы она продолжалась годами. Мы должны положить план урегулирования на стол в течение нескольких месяцев", — сказал он.

Мирный план по завершению украинского конфликта будет подготовлен ко второму саммиту, добавил Зеленский. Сроки его проведения и условия нелегитимный не уточнил.
Ранее Евросоюз выделил Киеву транш в объеме 1,9 миллиардов евро.
Как Евросоюз поглощает остатки экономики Украины читайте в интервью военного обозревателя и волонтера Алексея Живова на Украина.ру.
*СМИ выполняет функции иностранного агента.
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