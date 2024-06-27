https://ukraina.ru/20240627/1055886623.html

Зеленский выразил готовность к переговорам и подписал с ЕС соглашение о безопасности

Зеленский выразил готовность к переговорам и подписал с ЕС соглашение о безопасности - 27.06.2024 Украина.ру

Зеленский выразил готовность к переговорам и подписал с ЕС соглашение о безопасности

В четверг, 27 июня, Владимир Зеленский на открытии заседания Европейского совета подписал с ЕС соглашение о безопасности. Его выступление транслировал Youtube-канал Офиса президента Украины, однако речь Зеленского едва ли была понятна жителям его страны – перевод выступления хотя бы на английский, не говоря уже про мову, запланирован не был

2024-06-27T16:10

2024-06-27T16:10

2024-06-27T16:47

новости

владимир зеленский

ес

украина

офис президента

сво

переговоры

финансирование

финансовая помощь

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1b/1055886503_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_ebfaf5e8b50c97f5b41fe5fa2b62c3a8.jpg.webp

Так, согласно подписанным документам страны обязуются обеспечивать устойчивое и долгосрочное обеспечение Украины оружием, ее солдат – военной подготовкой, поддерживать украинский ВПК, передает DW*. Евросоюз обязуется поддержать проведение военной реформы на Украине, повысить сопротивляемости кибер- и гибридным угрозам, помочь в разминировании, поддержать правоохранительные органы страны, а также энергетическую и ядерную безопасность. Кроме этого, союзники обещают Киеву предоставлять свои разведданные и спутниковые снимки. По данным телеграм-канала "Политика страны", в рамках соглашения заложена поддержка Украины объемом в 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года. Помимо прочего, обозначены планы по принятию страны в ЕС. После заседания Зеленский внезапно объявил журналистам о готовности возобновить переговоры для скорейшего завершения боевых действий. "Украина не хочет затягивать войну, мы не хотим, чтобы она продолжалась годами. Мы должны положить план урегулирования на стол в течение нескольких месяцев", — сказал он. Мирный план по завершению украинского конфликта будет подготовлен ко второму саммиту, добавил Зеленский. Сроки его проведения и условия нелегитимный не уточнил.Ранее Евросоюз выделил Киеву транш в объеме 1,9 миллиардов евро. Как Евросоюз поглощает остатки экономики Украины читайте в интервью военного обозревателя и волонтера Алексея Живова на Украина.ру. *СМИ выполняет функции иностранного агента.

https://ukraina.ru/20240622/1055790913.html

https://ukraina.ru/20240613/1055623811.html

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, ес, украина, офис президента, сво, переговоры, финансирование, финансовая помощь, европа