Ректор Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского Светлана Дрожжина в интервью изданию Украина.ру рассказала, что многие уехавшие от войны местные жители вернулись, с чем не может примириться украинская сторона. Доказательство тому - вузы-клоны

«У нас практически у каждого вуза, который живет и работает здесь, в Донецке, есть вуз-клон в Украине. И они не хотят даже менять названия. У нас, например, те, которые уехали в Кривой Рог, их сейчас сохранилось, смешно сказать, весь вуз составляет несколько сот человек! Это даже не техникум! Но они продолжают называть себя «Университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»», — рассказала Дрожжина.

Посольство Индии призвало соотечественников покинуть Украину © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Полностью интервью со Светланой Дрожжиной можно прочитать здесь.