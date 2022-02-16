«У нас практически у каждого вуза, который живет и работает здесь, в Донецке, есть вуз-клон в Украине. И они не хотят даже менять названия. У нас, например, те, которые уехали в Кривой Рог, их сейчас сохранилось, смешно сказать, весь вуз составляет несколько сот человек! Это даже не техникум! Но они продолжают называть себя «Университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»», — рассказала Дрожжина.
Большинство работающих там сотрудников относится к ней уважительно, подчеркнула ректор, однако есть те, с кем она когда-то дружила, а теперь они обещают въехать в Донецк на белом коне, а местных рассадить по подвалам.
Полностью интервью со Светланой Дрожжиной можно прочитать здесь.