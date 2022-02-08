Перед львовским областным советом прошёл пикет активистов с требованием запретить структуры миллиардера Джорджа Сороса на Украине. Об этом сообщает 8 февраля Telegram-канал «Шептун»

Как сообщается, в пикете приняли участие около 50 человек, представляющих малоизвестную организацию «Национальная ассоциация патриотов Украины». У Офиса Зеленского «повесили» главу МВФ и «расстреляли» Сороса © vesti.ua/Telegram

Участники держали плакаты: «Сорос — враг Украины!», «Сорос — вон из Украины!», «Соросята — предатели Украины!»

Ранее издание Klymenko-Time рассказало об «антисоросовской» конференции во Львове.

«Среди заявленных участников не присутствовали публичные лица, однако были кандидаты экономических наук, заслуженные медики, правозащитники, заслуженные гинекологи Украины, адвокаты, ветераны спецслужб Украины, председатель районной общины Львова и зампредседателя территориальной обороны Львова», — утверждало издание.

Манчук: Супрун пытается винить «совок» в бедах коммерческой медицины и ее «реформ» на Украине © Facebook, Андрей Манчук

Среди обсуждаемых тем, в частности, были следующие:

— «Внешнее управление Украиной: как результат развал и социально — экономический коллапс»;

— «Демографический коллапс Украины и навязанный фактор миграции с Львовщины»;

— «Провал медицинской реформы Ульяны Супрун и бегство врачей, медицинский коммерческий аферизм».