Как сообщается, в пикете приняли участие около 50 человек, представляющих малоизвестную организацию «Национальная ассоциация патриотов Украины».
Участники держали плакаты: «Сорос — враг Украины!», «Сорос — вон из Украины!», «Соросята — предатели Украины!»
Ранее издание Klymenko-Time рассказало об «антисоросовской» конференции во Львове.
«Среди заявленных участников не присутствовали публичные лица, однако были кандидаты экономических наук, заслуженные медики, правозащитники, заслуженные гинекологи Украины, адвокаты, ветераны спецслужб Украины, председатель районной общины Львова и зампредседателя территориальной обороны Львова», — утверждало издание.
По сообщению канала, участники конференции обсуждали темы влияния Джорджа Сороса на Украине, выражали недовольство этим влиянием и требовали запретить деятельность его грантовых структур в стране.
Среди обсуждаемых тем, в частности, были следующие:
— «Внешнее управление Украиной: как результат развал и социально — экономический коллапс»;
— «Демографический коллапс Украины и навязанный фактор миграции с Львовщины»;
— «Провал медицинской реформы Ульяны Супрун и бегство врачей, медицинский коммерческий аферизм».