Ответом России на агрессию НАТО могла бы стать коренная трансформация ОДКБ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов

ОДКБ на данный момент не является сплочённым военным альянсом, а остается неким военным "клубом", отметил эксперт. ОДКБ ушли. Политолог Мендкович рассказал, какая судьба уготована Казахстану © REUTERS, Pavel Mikheyev

«Наилучшим ответом, на мой взгляд, была бы трансформация ОДКБ в аналог НАТО, то есть в организацию с координированным управлением войсками, общей политикой вооружений и постоянными базами на территории стран-участниц. Это действительно стало бы сигналом, что вокруг России формируется устойчивый военно-политический блок», — сказал Шимов.

Недавняя ситуация с вводом и последующим стремительным выводом сил ОДКБ из Казахстана продемонстрировала слабость этой организации и недоверие к ней самих государств-участников, подчеркнул собеседник издания.

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