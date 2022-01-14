По мнению белорусского политолога Всеволода Шимова, высказанного в интервью Украина.ру, лучшим ответом Западу со стороны России может стать лишь трансформация ОДКБ в аналог НАТО

Всеволод Шимов: кто он © vk.com, Всеволод Шимов

— Всеволод, как Вы оцениваете результаты первого раунда переговоров Россия — НАТО?

— Результаты ожидаемо никакие. Как и следовало ожидать, никакого прорыва не произошло, если таковым не считать сам факт "диалога". Не думаю, что и последующие раунды принесут что-то принципиально новое, разве что какие-то сугубо частные и точечные договоренности.

— Вашингтон дает понять, что не готов выполнить требования Москвы по безопасности в Европе. Почему в НАТО отказываются от демилитаризации Восточной Европы?

— У НАТО банально нет стимулов идти на какие-то уступки России. Чтобы добиться успеха на таких переговорах, нужно выступать с позиции силы. Увы, сегодня Россия — это слабая и обороняющаяся сторона с достаточно слабой и зависимой экономкой. Такое положение дел сложилось по итогам проигрыша СССР в холодной войне, и Запад такое положение вещей вполне устраивает.

Так или иначе, даже в своем нынешнем, далеко не лучшем, состоянии Россия для Запада — потенциальный конкурент. Поэтому тактика «сдерживания» в отношении РФ останется основой западной политики. И нынешняя конфигурация с формированием пояса враждебности по периметру западной границы РФ как нельзя лучше отвечает этой задаче. Чтобы вынудить Запад откатиться с этих позиций, РФ должна предложить какой-то очень весомый аргумент. Пока таких аргументом, на мой взгляд, не просматривается.

— Какой будет ответ России, на Ваш взгляд? Можно ли ожидать размещение российского ядерного оружия в Белоруссии?

— Наилучшим ответом, на мой взгляд, была бы трансформация ОДКБ в аналог НАТО, то есть в организацию с координированным управлением войсками, общей политикой вооружений и постоянными базами на территории стран-участниц. Это действительно стало бы сигналом, что вокруг России формируется устойчивый военно-политический блок. Увы, пока это не так, и ОДКБ скорее остается этаким военным «клубом».

Даже недавняя ситуация с вводом и последующим стремительным выводом сил ОДКБ из Казахстана продемонстрировала слабость этой организации и недоверие к ней самих государств-участников (вернее, их лидеров). Что касается размещение ядерного оружия в Белоруссии, то исключать такого шага нельзя, но, на мой взгляд, это будет избыточное повышение ставок в игре. Да и не факт, что на это согласится Александра Лукашенко, ведь размещение ядерного потенциала потребует постоянного присутствия российских войск на территории Белоруссии, а этого белорусский лидер всеми силами избегает.

— Устроит ли Россию вариант, при котором США и Запад не дадут гарантий безопасности, но будут закрывать глаза на активность России в Казахстане или на украинском направлении?

— По сути, это то, что имеет место сейчас. Если говорить о Казахстане и Центральной Азии, то в военном плане Россия остается там доминирующим игроком, ни Китай, ни Запад особо не претендуют на эту роль. Что касается Украины, то ее вступление в НАТО невозможно даже по формальным критериям — страна имеет не урегулированные территориальные споры. Как и Грузия, кстати.

Миротворцы в Казахстане. Первый опыт и участие Белоруссии в наведении порядка © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

— Какие в целом возможны общие точки соприкосновения России и Запада в будущем, чтобы снизить напряжения в их отношениях? И могут ли они в принципе быть найдены в ближайшем будущем?

— Какого-то особого «потепления» в отношениях России и Запада ждать не стоит, они всегда будут конкурентными — по крайней мере, до тех пор, пока Россия будет претендовать на роль самостоятельного геополитического игрока. При этом драматизировать российско-западные отношения не стоит. Геополитическая конкуренция — нормальное состояние международной системы, которое не исключает возможностей для сотрудничества, в том числе в сфере военной безопасности. Более того, без такого сотрудничества само функционирование международной системы попросту невозможно.